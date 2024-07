Une délégation du PCV en visite de travail en République tchèque

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, la délégation du PCV a eu des entrevues et des séances de travail avec la présidente du Parti communiste de Bohême-Moravie (KSCM), Kateřina Konečná ; le vice-président de la Chambre des députés et premier vice-président du mouvement ANO, Karel Havlíček ; le gouverneur de la région de Karlovy Vary ; des responsables de l’Union des associations des Vietnamiens en Europe, des Associations des Vietnam en République tchèque et de certains autres pays européens.

Lors des séances de travail, Dô Van Chiên a souligné que sa visite avait pour objectif de poumouvoir l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque et les liens entre le PCV et des partis politiques tchèques et d’informer les communautés vietnamiennes en République tchèque et en Europe de la situation socioéconomique du Vietnam.

Il a présenté des réalisations du Vietnam après près de 40 ans de la Renouveau, ses résultats de relance économique après l'épidémie de COVID-19 ainsi que des objectifs, des lignes directives et des acquis de la diplomatie moderne vietnamienne basée sur trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire.

Exprimant sa joie devant le développement vigoureux des relations Vietnam-République tchèque ces dernières décennies, le responsable vietnamien a proposé certaines orientations pour porter les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur, notamment en l’honneur du 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025. Il a suggéré de promouvoir les liens entre le PCV et des partis politiques tchèques, notamment le KSCM, la coopération multiforme entre les deux pays et de favoriser les échanges entre les deux peuples.

Il a déclaré remercier le gouvernement et le peuple tchèques pour avoir reconnu la communauté des Vietnamiens en tant que minorité ethnique de leur pays et leur donner des conditions favorables pour contribuer au développement de la République tchèque et à l’intensification de l’amitié traditionnelle des deux pays.

De leur côté, des responsables de la Chambre des députés et des partis politiques tchèques ont indiqué que les deux pays devraient mieux exploiter leurs potentiels pour faire entrer les relations bilatérales à une nouvelle période de développement et les rendre plus efficaces et plus approfondies.

Des responsables locaux tchèques ont proposé des mesures concrètes pour promouvoir la coopération décentralisée entre les deux pays.

Lors de la rencontre avec des cadres, employés de l’ambassade du Vietnam en République tchèque et des représentants des communautés vietnamiennes dans ce pays et en Europe, Dô Van Chiên leur a demandé de promouvoir leur rôle de "passerelle" pour consolider l’amitié et la coopération entre le Vietnam et des pays européens.

À cette occasion, des Vietnamiens en République tchèque et en Europe ont offert, via le Front de la patrie du Vietnam, neuf maisons à des foyers en difficulté au Vietnam.

