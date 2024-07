Les entreprises vietnamiennes cherchent à exploiter des potentiels du marché chinois

Soixante et une entreprises et trois unités provinciales du Vietnam présentant divers produits notamment des produits agricoles sur 124 stands participent à l'exposition Chine - Asie du Sud (CSA) et la 28 e foire d'import-export de Kunming tenues du 23 au 28 juillet dans la ville de Kunming, province chinoise du Yunnan.

>> La valeur des exportations de poivre en hausse de plus de 30% au premier semestre

>> Les exportations de cuir et de chaussures devraient atteindre 26-27 milliards d'USD en 2024

>> Promotion des exportations officielles de durian congelé vers la Chine

Photo : VNA/CVN

Ces événements offrent aux entreprises vietnamiennes une bonne opportunité de rechercher des partenaires et de promouvoir leurs exportations vers le marché d'environ 350 millions d'habitants de la région du Sud-Ouest de la Chine.

Après la pandémie de COVID-19, la demande du Yunnan en produits vietnamiens s'est élargie, allant des meubles et objets artisanaux en bois aux produits agricoles, en passant par les aliments transformés et les chaussures. Parallèlement, les entreprises vietnamiennes accordent une attention croissante à ce marché potentiel.

Hà Duc Binh, directeur du Centre d'expansion industrielle et de promotion du commerce du Service de l'industrie et du commerce de la province de Lào Cai, a déclaré que dans le cadre du programme de coopération entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'administration du Yunnan, chaque année, les entreprises de Lào Cai et du Vietnam ont reçu le soutien du ministère pour participer à l'expo CSA et à la foire d'import-export de Kunming.

Il s'agit d'une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes de présenter leurs produits, en particulier les fruits et les produits agricoles endémiques, sur le marché et de rapprocher les produits agricoles vietnamiens des consommateurs chinois.

VNA/CVN