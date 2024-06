Le Vietnam reçoit la présidence tournante du Comité de l’ASEAN en R. tchèque

>> Produits alimentaires et boissons de l'ASEAN présentés en R. de Corée

>> Le Vietnam participe au Salon de connexion d'entreprises Japon - ASEAN

>> Le Vietnam participe au 39e Forum ASEAN - Japon à Bangkok

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la réunion, les diplomates des pays aséaniens ont hautement apprécié les activités de l’ACP au cours du premier semestre 2024, avec comme points forts le Festival de promotion culinaire et culturelle de l'ASEAN en mai et le Salon des biens de consommation et culinaires de l'ASEAN en juin, contribuant au renforcement de la solidarité, à la promotion du rôle et à l’amélioration de l’image de l’ACP en République tchèque.

De son côté, l'ambassadeur Duong Hoài Nam a partagé des informations sur les relations Vietnam - République tchèque au premier semestre 2024, affirmant que l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays continueraient à se développer activement dans tous les domaines, à l'approche du 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il a également proposé un certain nombre d'initiatives pour mettre en œuvre les activités de l’ACP au cours des six derniers mois de l'année, telles que le 57e anniversaire de la fondation de l'ASEAN prévu le 8 août, la Semaine du cinéma ASEAN+ du 2 au 9 septembre, le Salon des produits et de la culture culinaires de l’ASEAN...

VNA/CVN