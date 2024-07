Vietjet et Rolls-Royce signent un contrat des moteurs Trent 7000 et des services techniques

Le 23 juillet à Londres, lors du salon international de l'aviation Farnborough Airshow 2024, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et Rolls-Royce, la principale société britannique d'ingénierie et d'aérospatiale, ont signé un accord pour la fourniture de 40 moteurs Trent 7000 et de services techniques TotalCare pour les 20 nouveaux avions Airbus A330neo de Vietjet.

Le Trent 7000 est un moteur moderne développé par Rolls-Royce, conçu dans le respect de l'environnement et du développement durable. Vietjet a choisi d'utiliser le moteur Trent 7000 sur sa flotte d'A330neo, qui permet d'économiser plus de 14% de la consommation de carburant par siège, contribuant ainsi à réduire considérablement les émissions. Vietjet évitera d’émettre plus de cent mille tonnes de CO 2 dans l’environnement pendant la durée de vie de chaque avion. Le Trent 7000 est développé sur la base de la technologie et de l'expérience de la gamme de moteurs la plus avancée au monde. En tant que membre le plus récent de la famille Trent, le Trent 7000 est doté de la technologie Trent XWB et d'une fiabilité exceptionnelle.

TotalCare est un service moteur haut de gamme, offrant une base de données via le système de surveillance avancé de Rolls-Royce, ce qui permet aux compagnies aériennes de bénéficier d'une disponibilité, d'une fiabilité, d'opérations stables, continues et hautement efficaces. Le nouvel accord comprendra également le service TotalCare pour les moteurs Trent 700 de la flotte A330ceo que Vietjet exploite.

Réduction des émissions

Rob Watson, directeur général de Rolls-Royce Civil Aviation, a déclaré : "Nous sommes très heureux de signer ce contrat de service des moteurs avec Vietjet alors que la compagnie aérienne développe ses opérations de manière durable et responsable dans les années à venir. Nous sommes impatients de soutenir pendant longtemps la flotte de Vietjet utilisant des moteurs Trent 7000 avec l'ensemble de services TotalCare".

Le directeur général de Vietjet, Dinh Viet Phuong, a ajouté : "L'intégration des moteurs Trent 7000 modernes sur la flotte d'avions A330neo de nouvelle génération, et le service moderne TotalCare, aidera Vietjet à améliorer considérablement la qualité des vols, tout en augmentant les performances et la fiabilité opérationnelle. La gamme de moteurs avancés et économes en carburant de Rolls-Royce fait partie de la stratégie de développement durable de Vietjet, avec des objectifs ESG visant à atteindre les émissions nettes nulles d'ici 2050".

Rolls-Royce est un groupe d'ingénierie britannique de premier plan, qui développe et fournit des solutions de moteurs pour les airs, en mer et sur terre. Le groupe investit actuellement plus d'un milliard de livres sterling dans un programme d'amélioration de la gamme de moteurs Trent. Le nouveau pack de services de durabilité du moteur double la durée de fonctionnement du moteur et améliore les performances jusqu'à 30 %.

Vietjet étend activement son réseau de vols vers de nombreuses destinations internationales, servant les passagers au Vietnam, en Australie, en Inde, en Chine, au Japon, en République de Corée, en Indonésie, en Thaïlande, ainsi que d'autres destinations intercontinentales. La compagnie offre une expérience de vol sûre, confortable et moderne, tout en maintenant les coûts les plus bas pour les passagers. Actuellement, Vietjet renforce sa coopération avec des partenaires de premier plan de l'industrie mondiale de l'aviation et de la technologie. La signature du contrat avec Rolls-Royce marque une nouvelle étape dans le développement de la compagnie aérienne.

