HSBC revoit à la hausse ses prévisions sur la croissance du Vietnam

Cela signifie que le Vietnam deviendrait probablement l’économie à la croissance la plus rapide de l’ASEAN en 2024, une position que le Vietnam a temporairement cédée à la Malaisie et aux Philippines en 2022 et 2023, a déclaré Yun Liu, économiste de HSBC.

Selon cette spécialiste, la croissance du PIB du Vietnam au deuxième trimestre 2024 a atteint 6,9% par rapport à la même période de l'année dernière, soit presque le niveau le plus élevé des deux dernières années, dépassant de loin le niveau attendu de HSBC ainsi que du marché (6%). Ce résultat, à quoi s’est ajoutée une légère hausse de la croissance au premier trimestre 2024, a porté la croissance au premier semestre à 6,4% par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon les analyses de HSBC, le secteur le plus surprenant a été celui de l'industrie manufacturière, qui a augmenté de 10% par rapport à la même période de l'an dernier. Ce résultat s’est également reflété dans la forte croissance des exportations au deuxième trimestre, atteignant 15% par rapport à la même période de l'année dernière. Bien que la reprise ait principalement été tirée par le segment de l’électronique, d’autres filières ont également commencé à montrer des signes de reprise. Par exemple, les exportations de textiles-habillement et de chaussures en cuir, affectées par les perturbations en mer Rouge, ont également connu une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre.

Dans le même temps, l'indice PMI (Indice des directeurs d'achat) en juin a fortement augmenté pour s’établir à 54,7 points, son plus haut niveau des deux dernières années.

S’agissant des investissements directs étrangers (IDE), les perspectives à long terme sont toujours encourageantes. Bien qu’ils aient diminué par rapport au pic de 2017, les nouveaux capitaux ont continué d’affluer au Vietnam. Outre ceux de Chine et de République de Corée, le Vietnam accueillait des flux d’investissements de pays membres de l'ASEAN, notamment de Singapour.

Outre le commerce, les services liés au tourisme ont continué à maintenir une dynamique positive. Au cours du premier semestre, le Vietnam a accueilli plus de 8,8 millions de visiteurs, dépassant le niveau de 2019.

Pourtant, à la mi-2024, la croissance du chiffre d’affaires du commerce de détail n’a pas retrouvé les niveaux d’avant la pandémie.

Actuellement, le gouvernement continue de mettre en œuvre des politiques visant à soutenir l'économie nationale.

Concernant l'inflation, en juin, elle a augmenté par rapport à la même période de l'année dernière. Cependant, HSBC estime que l'inflation diminuerait probablement au cours du second semestre.

HSBC indique toutefois que le niveau de stabilité de la reprise commerciale et l'ampleur de la propagation de cette reprise aux secteurs dans le pays sont des facteurs qui doivent être surveillés de près.

HSBC maintient également son point de vue selon lequel la Banque d'État maintiendrait un taux d'intérêt directeur stable à 4,5% cette année.

VNA/CVN