Le Japon finance plus de 28 millions d’USD pour le projet de ville intelligente de la ville de Cân Tho

>> Rencontre des entreprises informatiques vietnamiennes au Japon

>> Cân Tho devrait disposer d’ici 2030 de 48.000 ha de riz de haute qualité

>> L'Agence sud-coréenne de l'énergie recherche des opportunités d'investissement à Cân Tho

Photo : Ngoc Thiên/VNA/CVN

Le projet, qui sera réalisé entre 2025 et 2028, représente un investissement total d'environ 29 millions d'USD. Sur cette somme, 28,4 millions d’USD proviennent d’une aide non remboursable de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), et le reste provient du budget de la ville.

Le projet comprend sept composantes : construction d’une plateforme d'analyse et de synthèse des informations sur les ressources environnementales ; construction d’un système de gestion des terres; système de fourniture d'informations foncières ; construction d’un modèle financier pour le développement durable du système de service public foncier ; acquisition d'équipements ; transfert, formation et renforcement des capacités des fonctionnaires ; gestion de projet.

VNA/CVN