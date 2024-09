Un diplomate cubain souligne l’importance de la visite du dirigeant Tô Lâm à Cuba

La visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, à Cuba, du 25 au 27 septembre, a non seulement réaffirmé la solidarité spéciale entre les deux nations, mais également a démontré la détermination des dirigeants des deux pays à approfondir et développer davantage leurs relations bilatérales, a déclaré l’ancien ambassadeur de Cuba au Vietnam, Fredesmán Turró González.

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à La Havane, l’ambassadeur Fredesmán Turró González, également le vice-président de l’Association d’amitié Cuba-Vietnam, a souligné l’importance significative de cette visite, qui intervient à un moment où Cuba fait face à de nombreux défis.

Il a mis en avant que cette visite témoigne une fois de plus du soutien et de la solidarité forte du Vietnam envers Cuba dans ces circonstances. Cette visite a crée une avancée importante dans le développement des relations bilatérales.

Le fait que le dirigeant Tô Lâm se soit rendu à Cuba immédiatement après son élection aux postes de président et de secrétaire général illustre les sentiments chaleureux du Vietnam envers Cuba, ainsi que sa compréhension et son empathie face aux difficultés actuelles du pays d’Amérique latine.

Fredesmán Turró González a également indiqué que durant cette visite, les dirigeants des deux Partis et des deux pays ont eu l’occasion d’échanger leurs points de vue et les informations sur leurs situations intérieures respectives ainsi que sur le contexte international. Les deux pays sont parvenus à des accords significatifs dans les domaines politique, économique, commercial, d’investissement et de coopération, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour leurs relations bilatérales.

L’ambassadeur a souligné que le Vietnam est actuellement le principal investisseur asiatique à Cuba, et que Cuba aspire à attirer davantage d’investissements vietnamiens. Les deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer leurs échanges commerciaux, leurs économies et leur coopération, notamment dans les secteurs de la production alimentaire et des biens de consommation.

Nouvel élan aux relations bilatérales

Au cours de cette visite, les deux parties ont conclu des accords visant à insuffler un nouvel élan à leurs relations bilatérales. "Ces accords représentent une avancée significative dans le développement continu des relations fraternelles entre Cuba et le Vietnam", a-t-il déclaré.

Dans l’optique de consolider davantage les liens entre les deux nations, il a proposé que les deux Partis, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et l’Union des jeunes communistes de Cuba multiplient leurs échanges de délégations, poursuivent les programmes d’échanges étudiants et renforcent les échanges entre les localités cubaines et vietnamiennes. L’objectif est de transmettre aux jeunes générations et aux jeunes dirigeants les sentiments profonds et l’amitié qui unissent les deux nations, perpétuant ainsi cette relation spéciale que le grand leader cubain Fidel Castro qualifiait de "symbole de notre époque" et que le dirigeant vietnamien décrivait en ces termes : "Cuba et le Vietnam sont des frères jumeaux".

Le vice-président de l’Association d’amitié Cuba-Vietnam a également mis en avant l’importance de préserver précieusement ces liens. "Je suis convaincu que ces échanges nous permettront de transmettre cet héritage aux générations futures et de favoriser les échanges culturels et sportifs entre nos deux pays", a-t-il conclu.

