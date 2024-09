Les relations Vietnam - Cuba, un modèle de solidarité internationale

Tout au long du dernier demi-siècle et au-delà du cadre typique des relations bilatérales, les relations entre le Vietnam et Cuba constituent un lien solide et transparent, de soutien mutuel et fraternel qui surmonte la distance géographique et les changements historiques.

C'est ce qu'a souligné un article publié le 24 septembre sur le journal mexicain Regeneración, à l'occasion de la prochaine visite d'État à Cuba du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm, à l’invitation du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, et son épouse.

Selon le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) au Mexique, au début de l'article, le journal Regeneración a précisé qu'il s'agirait de la première visite de Tô Lâm à Cuba en sa qualité de secrétaire général du CC du PCV et de président vietnamien, et que Cuba serait l'un des des premiers pays visités par ce dirigeant avant le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Cuba - Vietnam (1960-2025).

Le journaliste chevronné, Pedro Gellert, qui est également conseiller média du Parti Morena au pouvoir au Mexique, a affirmé que la visite sera une nouvelle démonstration claire de la confiance politique au plus haut niveau et de la détermination des gouvernements et des peuples des deux pays de renforcer continuellement les relations d'amitié particulières que cultivèrent le président Hô Chi Minh et le commandant en chef Fidel Castro.

Pedro Gellert a également passé en revue le processus historique de ces relations particulières. Selon lui, Cuba a toujours été un symbole et un leader dans le mouvement des peuples du monde s'unissant pour soutenir la lutte juste du Vietnam, lui apportant un soutien et une assistance précieux et efficaces.

En particulier, les célèbres paroles du leader Fidel Castro : "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à sacrifier tout son sang" et l'image du commandant en chef Fidel Castro Ruz visitant la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri (Centre) en pleine guerre, seul dirigeant à le faire, furent une grande source d'encouragement pour la révolution vietnamienne et un symbole immortel de la noble solidarité entre le Vietnam et Cuba.

Parallèlement, le Vietnam entretient toujours une amitié particulière, une solidarité et une coopération sincère avec Cuba en partageant ses expériences en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale via l’aide alimentaire régulière pour aider Cuba à surmonter les difficultés économiques causées par l'embargo et le partage d'expériences dans le développement agricole, en particulier la riziculture et les techniques agricoles durables.

En outre, le Vietnam fait toujours preuve de solidarité et de soutien envers Cuba dans la plupart des forums régionaux et internationaux, exigeant notamment la levée de l'embargo injustifié imposé depuis plusieurs décennies.

De même, au niveau régional, après avoir établi des relations diplomatiques avec Cuba en 1960, le Vietnam a également établi des relations diplomatiques avec de nombreux pays d'Amérique latine. Le Vietnam s’est tenu aux côtés de ses frères latino-américains dans leurs luttes pour l’indépendance, la démocratie et le progrès social.

Au cours des deux dernières décennies, la valeur d'échanges commerciaux Vietnam - Amérique latine a été multiplié par 67, dépassant les 20 milliards d'USD en 2022 contre 300 millions d'USD en 2000. Divers projets d'investissement ont été mis en œuvre dans des domaines stratégiques tels que l'énergie et les télécommunications.

