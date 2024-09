Le voyage de travail du président vietnamien aux États-Unis est un succès

Le voyage aux États-Unis du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et d'une délégation vietnamienne de haut rang, pour assister au Sommet des Nations unies sur l'avenir, au débat général de haut niveau de la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies et aux séances de travail, a été un succès, tous les objectifs fixés étant atteints avec près de 50 activités bilatérales et multilatérales.

Photo : VNA/CVN

S'adressant à la presse, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a souligné l'importance stratégique de ce voyage qui a eu lieu un an après que le Vietnam et les États-Unis ont officiellement élevé leurs relations à un partenariat stratégique intégral, et à l'approche du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques l'année prochaine.

Il s'agissait du premier voyage diplomatique multilatéral de Tô Lâm, au cours duquel il a prononcé des discours liminaires à l'Assemblée générale des Nations unies, transmettant un message fort et clair affirmant l'orientation de la politique étrangère du Vietnam définie par le XIIIe Congrès national du Parti. Ses discours ont souligné l'engagement du Vietnam envers le multilatéralisme, le droit international et la Charte des Nations unies, tout en partageant des idées et en collaborant avec d'autres nations pour relever les défis mondiaux.

Bùi Thanh Son a souligné que le Vietnam continuait de montrer son image de membre pacifique, stable, amical, dynamique, innovant, digne de confiance et responsable de la communauté internationale, un pays avec un fort développement socio-économique et sa volonté de contribuer aux affaires communes pour la paix, la coopération et le développement mondiaux. Cela a encore renforcé le rôle croissant du pays, sa position et sa réputation sur la scène mondiale, a-t-il déclaré.

Au cours de son voyage, Tô Lâm a participé à des dizaines de réunions avec des dirigeants d'autres pays et d'organisations internationales. Les partenaires ont exprimé leur respect pour la position, le rôle et l'influence croissants du Vietnam, convenant de renforcer la coopération intégrale dans les domaines traditionnels tout en s'étendant à de nouveaux domaines tels que l'innovation, les technologies vertes et la technologie numérique.

Photo : VNA/CVN

Au cours de 27 réunions avec des responsables actuels et anciens dirigeants des gouvernements et du Congrès américain, des milieux d'affaires, des amis, des experts, des universitaires, des étudiants et la communauté vietnamienne, ainsi que des discours politiques à l'Université de Columbia, le dirigeant vietnamien a exhorté les États-Unis à respecter leurs engagements envers les priorités clés du Vietnam, notamment la question de l'économie de marché et les percées dans les domaines émergents comme l'IA, les semi-conducteurs, la formation de qualité des ressources humaines, la cybersécurité et les efforts de redressement après la guerre.

Renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis

Un point fort du voyage a été les entretiens entre le président américain Joe Biden et le secrétaire général du Parti et président de l'État, Tô Lâm, qui, a déclaré Bùi Thanh Son, reflètent le véritable respect des États-Unis pour le système politique vietnamien, le leadership du Parti communiste vietnamien et son désir de renforcer davantage le partenariat stratégique intégral bilatéral.

De nombreux accords et protocoles d'accord ont également été conclus entre partenaires et entreprises, notamment dans la formation de la main-d'œuvre de qualité, la haute technologie et l'énergie propre, selon le responsable.

Interrogé sur les priorités à mettre en pratique pour traduire les résultats de ce voyage, Bùi Thanh Son a souligné la nécessité pour le Vietnam de s'engager de manière proactive, active, responsable, créative et efficace dans les activités de l'ONU et les forums multilatéraux.

Pour favoriser une coopération stratégique et mutuellement bénéfique avec les États-Unis, il a suggéré de continuer à renforcer la confiance politique par le biais d'échanges et de visites via divers canaux et à tous les niveaux, en particulier au niveau élevé.

La collaboration économique, commerciale et d'investissement, un domaine essentiel et moteur des relations bilatérales, devrait également être une priorité pour que les entreprises des deux pays prospèrent.

La coopération scientifique et technologique, un domaine révolutionnaire du Partenariat stratégique intégral, devrait être portée à un nouveau niveau, en mettant l'accent sur les domaines des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, de la transition verte et de la formation professionnelle de qualité.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la défense et la sécurité, il a proposé de mettre en œuvre efficacement les accords existants, avec le règlement des séquelles de la guerre comme priorité absolue, notamment la décontamination de la dioxine, le déminage dans les zones sensibles, le soutien aux personnes handicapées lors de la localisation, de la récupération et de l'identification des restes de soldats vietnamiens. Le Vietnam continuera également à coopérer pleinement avec les États-Unis dans la recherche de ses militaires portés disparus pendant la guerre.

Une autre proposition consiste à renforcer la coordination et à contribuer davantage à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région Asie-Pacifique et dans l'océan Indien, en soutenant le rôle central de l'ASEAN et le partenariat stratégique intégral ASEAN - États-Unis, ainsi que le partenariat Mékong - États-Unis. En outre, il a suggéré d'améliorer l'efficacité du travail conjoint pour relever les défis de sécurité non traditionnels tels que le changement climatique, la cybersécurité et la sécurité de l'eau.

Le responsable a conclu en soulignant l'importance du dialogue, du partage et du soutien mutuel pour réduire les différences.

VNA/CVN