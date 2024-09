Vietnam - Cuba : symbole d'amitié, de fraternité, de solidarité et de soutien mutuel

Les relations étroites entre Cuba et le Vietnam sont des relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. La prochaine visite d'État à Cuba du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le président du Vietnam, Tô Lâm, consolidera et approfondira l'amitié traditionnelle.