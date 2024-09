Renforcer davantage les relations traditionnelles particulières Vietnam - Cuba

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse, effectuera une visite d'État à Cuba, à l'invitation du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Díaz Canel Bermudez et de son épouse.

Il s'agira de la première visite de Tô Lâm à Cuba en sa qualité de secrétaire général du CC du PCV et de chef d'État. Cuba est l'un des premiers pays visités par Tô Lâm dans le moment où le Vietnam et Cuba se prépare à célébrer le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1960-2025).

C’est qu’a souligné le secrétaire du CC du PCV et chef de sa Commission des relations extérieures Lê Hoai Trung dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information sur cette visite.

Photo : VNA/CVN

Cette visite de Tô Lâm vise à mettre en œuvre la politique extérieure du XIIIe Congrès national du PCV, affirmant ainsi que le Vietnam souhaite développer ses relations avec les pays amis "traditionnels". La visite réaffirmera la solidarité, la solidarité exemplaire et constante du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam avec le Parti, l'État et le peuple de Cuba, de même que la volonté du Vietnam d'accompagner et de coopérer avec Cuba pour consolider, promouvoir et développer continuellement cette solidarité traditionnelle et cette amitié particulière.

Selon Lê Hoai Trung, lors de cette visite, les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États échangeront et évalueront les résultats de la coopération bilatérale ces derniers temps et proposeront des orientations pour améliorer son efficacité dans tous les domaines afin que les relations de coopération intégrales entrent dans une nouvelle phase plus substantielle au bénéfice des deux peuples.

Au cours de cette visite, Tô Lâm aura des entretiens avec les principaux dirigeants de Cuba. En outre, le dirigeant vietnamien et sa suite déposeront des gerbes de fleurs aux monuments du Président Hô Chi Minh et du héros national cubain José Marti et visiteront un certain nombre d'établissements économiques, notamment des lieux où sont déployés des projets de coopération et d'investissement d'entreprises vietnamiennes. Ils rencontreront des amis cubains et des jeunes des deux pays.

Selon Lê Hoai Trung, cette visite illustre la volonté du Vietnam de continuer à promouvoir les précieuses relations entre les deux pays, héritage du Président Hô Chi Minh et du commandant en chef Fidel Castro.

Tô Lâm sera accompagné par des dirigeants du Parti et du gouvernement, de représentants d'agences gouvernementales et de localités. Ainsi, ils auront des réunions et des séances de travail bilatérales pour évaluer conjointement les résultats de la coopération au cours de la période écoulée et proposer des orientations concrètes pour renforcer la coopération multiforme, économique et commerciale, entre autres.

Pour l’heure, le Vietnam est le deuxième partenaire commercial et le plus grand partenaire d'investissement de Cuba dans la région Asie-Océanie.

Le Hoai Trung s’est déclaré convaincu que cette visite serait couronnée de succès et qu'elle contribuerait grandement au renforcement de l'amitié particulière et de la fraternité étroite entre les deux peuples. Nul doute que les résultats obtenus contribueront à faire entrer les relations Vietnam-Cuba dans une nouvelle phase de développement, plus substantielle et durable pour l’intérêt des deux peuples, pour le socialisme, la paix, la coopération et le développement dans chaque région et dans le monde.

VNA/CVN