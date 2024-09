Le voyage du dirigeant vietnamien va consolider les relations Vietnam - ONU

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, participera au Sommet de l'avenir de l'ONU et à la 79 e session de l'Assemblée générale de l'ONU (UNGA 79), et aura des séances de travail aux États-Unis, a déclaré la Professeure américano-vietnamienne Nguyên Thi Liên Hang.

>> Le leader du Parti et président Tô Lâm assistera à la 79e session de l'AG de l’ONU et effectuera une visite d'État à Cuba

>> Vietnam - ONU : ensemble pour construire un avenir meilleur pour l’humanité

>> La visite de travail du dirigeant Tô Lâm démontre le fort engagement politique du Vietnam

Photo : VNA/CVN

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d’Information à cette occasion, la Professeure d'histoire Nguyên Thi Liên Hang de l'Université Columbia de New York a estimé que le voyage, qui doit commencer le 21 septembre, revêt une grande importance dans le contexte des relations croissantes du Vietnam avec l'ONU et les États-Unis.

Ce voyage a lieu à l'approche du 50e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ONU, des 30 ans depuis la normalisation des relations du pays avec les États-Unis en 1995 et, surtout, au milieu du premier anniversaire de l'élévation des relations entre les deux pays au plus haut niveau - partenariat stratégique intégral (2023).

Le Vietnam est un membre actif qui apporte de plus en plus de contributions à l'ONU, a-t-elle déclaré, notant que le voyage démontrera une fois de plus qu'il est un pays dynamique et actif avec un développement croissant, que ce soit au niveau régional ou mondial.

Se réjouissant de la visite du plus haut dirigeant du Vietnam à l'Université de Columbia, Nguyên Thi Liên Hang a déclaré que la diplomatie culturelle et éducative fait partie intégrante de la politique étrangère du pays.

L'enseignement supérieur joue un rôle important dans le partenariat entre le Vietnam et les États-Unis au cours des 30 dernières années et constitue également l'un des facteurs garantissant des liens étroits dans leur partenariat stratégique intégral, a-t-elle poursuivi.

La Professeure a salué les nouvelles relations entre l’Université de Columbia, l’une des principales du genre aux États-Unis, et le gouvernement vietnamien, notamment la promotion d’un centre d’études vietnamiennes qui donne un aperçu de la langue, de l’histoire, de la politique et de l’économie de la nation d’Asie du Sud-Est, contribuant ainsi à renforcer les liens bilatéraux.

VNA/CVN