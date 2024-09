Le voyage d’affaires du dirigeant Tô Lâm aux États-Unis revêt une grande importance

Le prochain voyage d’affaires du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, pour assister au Sommet de l'avenir et à la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 79), ainsi que pour tenir des séances de travail aux États-Unis, revêt une grande importance.

Il s’agira d’une opportunité pour le Vietnam de confirmer sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisme et de diversification des relations extérieures.

Cette déclaration a été faite par l'ambassadeur vietnamien aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à la veille de la tournée.

Le voyage d’affaires de Tô Lâm aura lieu dans le contexte du premier anniversaire de l’élévation des relations Vietnam - États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral et où les deux parties se préparent au 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.

Par conséquent, il offrira une occasion importante aux deux nations de revenir sur le chemin parcouru et d'échanger des points de vue sur les bonnes expériences et les leçons sur les relations entre les pays.

Alors que les États-Unis se préparent aux élections présidentielles, les résultats du voyage d’affaires de Tô Lâm aideront à maintenir et à consolider la dynamique de développement des relations Vietnam-États-Unis dans les années à venir, et contribueront à promouvoir la paix, la coopération et le progrès dans le monde, a souligné le diplomate vietnamien.

Le dirigeant Tô Lâm aura un programme de travail chargé aux États-Unis, comprenant une série de réunions et de rencontres avec des dirigeants, des amis de l’administration américaine, des représentants du monde des affaires, des universitaires et des Vietnamiens d’outre-mer. Notamment, il présidera un événement marquant le premier anniversaire du partenariat stratégique intégral bilatéral pour la paix, la coopération et le développement durable, et saluant le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2025. Il prononcera également un discours politique important à l’Université Columbia.

À cette occasion, de nombreux membres de la délégation l’accompagnant participeront à des activités bilatérales avec des partenaires américains.

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et les États-Unis, le diplomate Nguyên Quôc Dung a déclaré qu'au cours de l'année écoulée, depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable, les agences des deux pays avaient activement promu la coopération dans les dix piliers du nouveau cadre relationnel et avaient fait des efforts persistants pour réduire les différences et améliorer la compréhension mutuelle.

Les domaines clés de coopération, tels que la politique et la diplomatie, le commerce et l'investissement, les sciences et les technologies, l'éducation et la formation, la défense et la sécurité, ainsi que les échanges interpersonnels, ont été renforcés, a-t-il constaté.

Les États-Unis continuent d'allouer des ressources pour soutenir le Vietnam dans des domaines prioritaires tels que le traitement des conséquences de la guerre, la transition énergétique et la réponse aux épidémies. Ils ont rapidement partagé avec le gouvernement et le peuple vietnamiens dans des moments difficiles, comme le règlement des conséquences du typhon Yagi.

Indiquant qu'il restait beaucoup de difficultés et de défis à relever, l'ambassadeur a exprimé sa conviction qu'avec les résultats obtenus, le potentiel important et la détermination des deux parties, les relations bilatérales franchiraient de nombreuses étapes positives au cours des 30 prochaines années et au-delà, répondant aux intérêts des deux peuples et contribuant à la promotion de la paix, de la coopération et du progrès commun dans le monde entier.

