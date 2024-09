Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération interparlementaire

Autorisé par le président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân, son vice-président Nguyên Duc Hai a coprésidé la première réunion de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba avec le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont affirmé leur détermination à soutenir et à renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération traditionnelle spéciale entre les deux nations ainsi que le rôle important de la collaboration parlementaire dans la consolidation et la promotion de la solidarité fraternelle spéciale.

Elles ont souligné la nécessité d'élargir les relations interparlementaires entre les deux AN et ont convenu de favoriser une collaboration étroite au niveau bilatéral ainsi que dans les forums régionaux et internationaux, de consolider la capacité de coordination, d'améliorer et de superviser régulièrement les activités pour mettre en œuvre efficacement les documents de coopération signés entre les deux nations.

Auparavant, les Commissions des deux AN ont tenu des réunions sur plusieurs questions telles que l'économie, les finances, l'énergie, la santé, le dialogue, la défense et la sécurité. Les parlementaires des deux parties ont partagé leurs expériences pratiques en matière de législation.

Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour à Cuba, Nguyên Duc Hai et la délégation ont visité la zone spéciale de développement de Mariel dans la province d'Artemisa pour étudier la situation socio-économique locale et discuter avec les parties cubaines des projets d'investissement du Vietnam dans la zone.

En outre, la délégation a également eu des séances de travail avec le Bureau du contrôleur général au cours desquelles les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale en matière d'audit.

Nguyên Duc Hai et la délégation ont également déposé une gerbe de fleurs devant la statue monumentale du Président Hô Chi Minh, située au cœur du parc Hô Chi Minh à La Havane.

VNA/CVN