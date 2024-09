La visite d'État du dirigeant Tô Lâm à Cuba créera un élan important pour la fraternité entre les deux nations

Photo : VNA/CVN

Dans un récent article publié dans le journal électronique CubaDebate, le Dr. Ruvislei González Sáez, vice-président de l'Association d'amitié Cuba - Vietnam, a souligné l'importance de cette visite, affirmant qu'elle ouvrirait un nouveau chapitre dans l'histoire des relations bilatérales.

Selon Ruvislei González Sáez, la première visite de Tô Lâm à Cuba depuis son entrée en fonction témoigne des relations d'amitié particulières entre les deux pays. Sa visite est une source de grand encouragement spirituel pour Cuba, démontrant que le Parti, l'État, le gouvernement, l'armée et le peuple du Vietnam attachent une importance particulière aux relations bilatérales.

Selon cet expert, si les relations politico-diplomatiques et les échanges entre les deux peuples ont atteint le plus haut niveau, les relations économiques, commerciales et financières ne se sont pas encore développées au niveau de leur potentiel. Le Vietnam est actuellement le principal investisseur asiatique à Cuba. Cependant, la création des conditions aux deux parties de développer davantage leurs activités commerciales sera d'une grande valeur pour le bénéfice mutuel. Le commerce bilatéral doit être plus dynamique, d’autant plus que les deux pays ont conclu un accord commercial en 2020 pour favoriser leurs échanges commerciaux.

Il a espéré que cette visite serait l'occasion pour les dirigeants des deux pays de discuter de la situation actuelle de chaque pays et de promouvoir globalement des mécanismes relationnels, contribuant ainsi à ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales ainsi qu’à renforcer la coopération à long terme dans tous les domaines.

De nombreux lecteurs ont laissé des commentaires et partagé leurs points de vue avec l'auteur, appréciant l'amitié particulière entre Cuba et le Vietnam, la fraternité rare qui a surmonté d'innombrables défis au cours de ces 60 dernières années. La distance géographique ne peut empêcher l’amitié. Le peuple cubain admire toujours l'indomptabilité du peuple vietnamien, sa volonté d'être autonome, sa diligence, son courage, son intelligence, sa créativité dans l'apprentissage, sa force productive, son combat et, en particulier, son pacifisme.

VNA/CVN