La visite du leader vietnamien marque une nouvelle étape dans les liens Vietnam - Cuba

La visite d’État à Cuba du secrétaire général du Comité central du Parti et président vietnamien Tô Lâm, du 25 au 27 septembre, marque une étape très importante, faisant passer les relations entre les deux pays à une nouvelle phase de développement plus substantiel et durable, selon un responsable du Parti.

>> Déclaration commune Vietnam - Cuba

>> Le dirigeant vietnamien Tô Lâm rencontre le leader de la révolution cubaine Raul Castro Ruz

>> Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération interparlementaire

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire du Comité central du PCV et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, a déclaré à la presse qu’il s’agissait de l’une des premières visites à l’étranger au niveau de l’État du secrétaire général et président Tô Lâm dans ses nouvelles fonctions.

Le fait que cette visite intervienne à un moment où les deux pays se préparent à célébrer le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (2 décembre 1960 - 2025) souligne la haute estime que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordent à la solidarité traditionnelle, à l’amitié spéciale et à la coopération intégrale entre les deux pays.

Au cours de son séjour, le dirigeant vietnamien a eu des entretiens, des rencontres et des échanges de haut niveau avec les dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba. Il a également participé à plusieurs activités pour renforcer la solidarité, l’amitié et la coopération entre les partis, les États et les peuples du Vietnam et de Cuba.

Au cours de leurs entretiens, le secrétaire général et président Tô Lâm et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez se sont réjouis du développement fructueux des relations bilatérales à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

Ils ont partagé l’avis que les relations entre les deux partis servent de base politique qui oriente stratégiquement les relations bilatérales dans d’autres domaines. Ils ont également convenu de renforcer la coopération et les échanges entre les organes consultatifs des deux partis dans le partage d’expériences et de théories sur le socialisme et la construction du Parti.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à s’entraider et à se soutenir mutuellement au sein des organisations et forums internationaux. Ils ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité et du développement et ont convenu que les différends internationaux doivent être réglés par des mesures pacifiques sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

Le le secrétaire général et président Tô Lâm a réaffirmé la position constante du pays consistant à demander aux États-Unis de lever et de mettre fin à leur blocus et à leurs sanctions contre Cuba, comme indiqué dans diverses résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies.

La visite a également été l’occasion pour les deux parties d’examiner et d’évaluer l’efficacité des projets et programmes de coopération, de résoudre les éventuels obstacles à la collaboration bilatérale et de discuter de nouvelles méthodes et modèles de coopération, notamment dans les domaines de l’investissement, du commerce et de l’agriculture.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre les accords existants en matière de défense et de sécurité, de renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération actuels entre les deux gouvernements et parlements et d’élargir la collaboration dans des domaines à fort potentiel, tels que les produits pharmaceutiques, les soins de santé, la biotechnologie et le tourisme, conformément aux conditions de chaque partie.

Les dirigeants cubains ont salué et hautement apprécié les contributions des investisseurs vietnamiens dans le pays, affirmant leur engagement à continuer de les soutenir et de créer des conditions favorables pour qu’ils puissent opérer de manière durable et à long terme à Cuba.

Les deux parties ont désigné 2025 comme l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba et ont prévu d’organiser diverses activités commémoratives.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État cubains, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Diaz-Canel a présidé une cérémonie de remise de l’Ordre de José Martí - la plus haute distinction du Parti et de l’État cubains - au secrétaire général du Parti et président Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Les résultats de la visite, ainsi que d’autres activités diplomatiques entreprises par le secrétaire général du Parti et le président et d’autres dirigeants clés du Parti et de l’État dans un passé récent et à l’avenir, contribueront de manière significative à la mise en œuvre active, harmonieuse et efficace de la politique étrangère du pays, serviront ses objectifs de développement et contribueront positivement à l’avancement du socialisme et du mouvement de gauche mondial, a affirmé Lê Hoài Trung.

Selon le responsable, la visite réaffirme également l’importance de la relation spéciale et de l’amitié traditionnelle entre les deux pays, ainsi que les progrès réalisés dans la promotion de la coopération dans divers domaines. Dans les temps à venir, il est essentiel que les ministères, les secteurs et les localités des deux pays mettent en œuvre rapidement et efficacement les accords conclus au cours de la visite.

Dans la perspective de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba en 2025, les deux parties devraient renforcer la coordination et organiser des activités commémoratives pratiques et efficaces afin de renforcer la diffusion d’informations et l’éducation, en particulier auprès des jeunes, sur la relation spéciale entre le Vietnam et Cuba, les similitudes historiques et l’esprit commun des deux pays dans leurs luttes pour l’indépendance et la construction du socialisme, a-t-il poursuivi.

Il a également souligné la nécessité de promouvoir la coopération pour rechercher et proposer de nouvelles méthodes et modèles de collaboration et d’investissement, en particulier dans des domaines tels que l’agriculture, l’énergie et la santé.

Les résultats de cette coopération bilatérale continueront de produire des avantages pratiques et efficaces, contribuant à renforcer la relation traditionnelle et exemplaire entre les partis, les États et les peuples du Vietnam et de Cuba, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN