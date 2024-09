Des Indiens dans la ville

C’était le 27 août dernier à Hanoï et cela pouvait sans doute ressembler à un record, car étaient attendus “plus de 4.500 visiteurs” en provenance d’un des marchés les plus exigeants. Ces derniers étaient des employés d’une société pharmaceutique.

Entre le 27 août et le 7 septembre, ils ont profité au maximum de cette haute saison touristique synonyme de boom économique. En effet, le pays figure parmi les destinations touristiques les plus sûres et les plus attrayantes d’Asie. “Cette brillante performance repose sur trois critères principaux : un faible taux de criminalité, une situation socio-politique stable et un cadre de vie sûr”.

Pour ces touristes indiens, il était également évident que l’hospitalité des Vietnamiens renforçait l’attrait du pays, et offrait un voyage mémorable.

Selon les statistiques, le Vietnam a accueilli “près de 10 millions de visiteurs internationaux entre janvier et juillet de cette année, soit une augmentation de 51% par rapport à la même période de 2023”.

L’île de Phú Quôc (province méridionale de Kiên Giang) a ainsi le vent en poupe, puisque depuis le début de l’année, elle a régulièrement accueilli des navires de croisière italiens 5 étoiles et des super yachts français, avec plus de 3.000 visiteurs étrangers venus découvrir la ville insulaire et sa riche culture.

À propos de riches, le Vietnam attire désormais le gratin ! Par exemple “en avril 2024, le Pdg d’Apple, Tim Cook, a effectué un court séjour au Vietnam et en mars 2024, le milliardaire Bill Gates et sa compagne ont passé quatre jours à Dà Nang”. Ces ouailles contribuent ainsi à rehausser le prestige et la réputation du pays en forme de S.

Sur ce territoire aux richesses infinies, on recense un vaste catalogue pour le tourisme (culturel, historique, musical ou médical). Le tourisme du bien-être est aussi tendance, attirant des voyageurs en quête de ressourcement et de détente.

De nombreuses régions au Vietnam peuvent répondre à ces attentes comme Môc Châu et Ninh Binh au Nord, Hôi An et Dà Lat au Centre ou encore, on y revient toujours, Phu Quôc au Sud. Je choisis, quant à moi, les beautés époustouflantes de Môc Châu avec ses immenses collines de théiers et ses fêtes traditionnelles.

Bienvenue donc à la méditation, au yoga, à la médecine traditionnelle ou la cuisine nutritive, le tout apprécié par les touristes indiens notamment. Mais bon, rien n’empêche également de regarder un bon film de Bollywood, tout en sirotant un jus de coco frais ou un thé à l’artichaut ! Que du bien-être…

Hervé Fayet/CVN