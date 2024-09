Une vague de solidarité sans précédent

Ses trois miniatures montrent les dirigeants du Parti et de l’État dans les points chauds des inondations et des glissements de terrain réconfortant les habitants et donnant des instructions aux autorités locales. Et sur la quatrième photo, plus grande, on peut voir des secouristes en action. Les images nous rappelaient que nous sommes peu de choses face aux éléments déchaînés, mais qu’en même temps, l’espérance au Vietnam est un sentiment très développé pour un peuple qui sait lutter contre les difficultés de la vie.

On connaît tous au moins une personne, une fratrie, une famille, une ferme ou une plus grande entreprise qui va devoir tout reconstruire, repartir de zéro, acheter un nouveau moyen de transport voire déménager ou changer de vie.

Le typhon Yagi a laissé un lourd bilan humain et matériel au Vietnam. Au 15 septembre à 06h00, il a fait “281 morts, 67 disparus et 1.921 blessés. Près de 232.000 maisons ont été endommagées, plus de 190.000 ha de rizières, près de 48.000 ha de cultures maraîchères et près de 32.000 ha de vergers dégradés en partie ou en totalité, 3.269 cages de pisciculture détruites ou emportées, et plus de 2,6 millions de volailles et de bovins tués. Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, les pertes matérielles sont estimées à 40.000 milliards de dôngs (1,6 milliard d’USD)”.

Mais pas question de se laisser aller, la solidarité a fonctionné à plein régime. Plus de 150.000 policiers et soldats ont été mobilisés. Les autorités locales, les équipes d’intervention, des jeunes volontaires et d’autres forces mobiles ont également été déployés sur le terrain.

De Dà Nang à Hô Chi Minh-Ville en passant par les pays étrangers, les gestes de solidarité, de générosité, les cagnottes se multiplient pour aider les victimes. Les dirigeants de nombreux pays dans le monde “ont exprimé leur solidarité avec le gouvernement et le peuple vietnamiens”.

Enfin, de nombreuses organisations internationales “ont fait des dons et envoyé des produits essentiels pour les victimes”. Chacun apporte sa contribution et ça fait chaud au cœur.

Hervé Fayet/CVN