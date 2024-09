La visite d'État du dirigeant Tô Lâm à Cuba marquera une nouvelle étape dans les relations bilatérales

La prochaine visite d'État à Cuba du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm continuera de consolider et d'approfondir les relations de solidarité, d'amitié particulière, de fraternité et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba, a affirmé Luis Enrique González Acosta, président de l'Agence de presse cubaine Prensa Latina (PL).

Photo : VNA/CVN

Lors d'une interview accordée aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Luis Enrique González Acosta, a souligné l'importance des relations spéciales et des liens historiques entre le Vietnam et Cuba. Il a affirmé que la visite du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm constituera un nouveau jalon significatif dans les liens étroits entre les deux nations, s'inscrivant dans la continuité de l'amitié traditionnelle établie par le Président vietnamien Hô Chi Minh et le leader cubain Fidel Castro.

Rappelant les visites historiques des dirigeants des deux pays, Luis Enrique González Acosta, a souligné que chaque visite marque une nouvelle avancée contribuant à consolider les liens d'amitié et offre aux dirigeants une occasion pour discuter des moyens d'approfondir davantage les relations bilatérales.

Il a noté que les relations politiques et diplomatiques entre Cuba et le Vietnam sont déjà à un niveau élevé, ajoutant que la visite du dirigeant Tô Lâm devrait contribuer à l'amélioration des liens économiques et commerciaux bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Cette visite sera une occasion aux deux pays de déterminer de nouveaux domaines de coopération, permettant à Cuba de stimuler les investissements dans des produits ou secteurs importants au Vietnam. Il convient de noter que le Vietnam est l'un des principaux partenaires commerciaux de Cuba en Asie, ayant déjà réalisé des progrès notables en matière de coopération et d'investissement dans le secteur agricole dans la Zone spéciale de développement de Mariel à Cuba.

"Cette visite nous permettra d'identifier de nouveaux secteurs dans lesquels le Vietnam pourra continuer à investir et à soutenir l'économie cubaine", a déclaré Luis Enrique González Acosta.

Pour renforcer les relations bilatérales, le président de la PL a souligné l'importance d'éduquer la jeune génération à l'histoire des liens particuliers entre les deux nations. Il a affirmé que la sensibilisation de la jeunesse à cette histoire commune contribuerait à consolider les relations, et s'est dit convaincu que la prochaine visite du dirigeant vietnamien approfondirait davantage les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays.

Luis Enrique González Acosta a exprimé : "Malgré la distance géographique considérable, évoquer le Vietnam et Cuba, c'est parler de nations fraternelles. J'ai personnellement ressenti ce sentiment lors de ma visite au Vietnam. À mon arrivée, en me présentant comme Cubain, j'ai été accueilli presque comme un compatriote." Pour ces raisons, il s’est dit fermement convaincu que les relations entre les deux peuples constituent une base solide pour le développement futur des relations vietnamo-cubaines.

VNA/CVN