La visite du dirigeant Tô Lâm à Cuba ouvre une nouvelle période dans les relations bilatérales

La visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, à Cuba est extrêmement importante. Il s'agit de la deuxième visite à l'étranger et de la première visite à Cuba du dirigeant Tô Lâm aux postes de secrétaire général du PCV et de président vietnamien, démontrant la haute estime du Parti et de l'État vietnamien pour le développement des relations avec Cuba, a estimé l'ambassadeur vietnamien à Cuba, Lê Quang Long.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information à Cuba sur cette visite, le diplomate a affirmé que celle-ci réaffirmait avec force le soutien constant du Vietnam à la juste cause révolutionnaire du peuple frère cubain. La visite a une signification symbolique historique et ouvrira une nouvelle période dans les relations d'amitié et de coopération particulières entre les deux pays avec des résultats plus pratiques et durables.

La visite sera une occasion pour les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays d’identifier les principales orientations et mesures pour promouvoir les relations bilatérales afin qu'elles se développent de manière plus globale, substantielle et durable ; de renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux. La visite vise également à célébrer le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cuba en 2025.

Partageant les contenus principaux de cette visite, l’ambassadeur Lê Quang Long a annoncé que le secrétaire général et président Tô Lâm devrait s'entretenir et rencontrer les plus hauts dirigeants du Parti et de l'État de Cuba, réaffirmant les relations fidèles d'amitié et de solidarité entre le Vietnam et Cuba.

Au cours de la visite, les dirigeants des deux pays évalueront conjointement l'état actuel de la coopération bilatérale intégrale, en se concentrant sur l'échange et l'accord sur les orientations et les mesures visant à améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération établis dans les canaux de Parti, d'État, de ministères et secteurs, d’organisations socio-politiques, de localités et d’entreprises des deux parties.

Les dirigeants des deux pays souhaitent renforcer la coopération dans les domaines prioritaires, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, la biotechnologie, la santé, l'énergie, les télécommunications, le tourisme, la construction, les transports, la haute technologie, la transformation numérique et l'innovation... La visite devrait créer une forte motivation pour les deux pays à augmenter leur chiffre d'affaires et à diversifier leurs échanges bilatéraux.

À cette occasion, les deux parties publieront une déclaration commune de haut niveau et signeront d'importants documents de coopération sur les canaux de coopération du Parti, de l'État et local.

Coopération diversifiée

À propos de la coopération bilatérale en matière d'économie, de commerce et d'investissement vers de nouveaux succès, Lê Quang Long a précisé que lors de sa 41e session tenue en avril dernier, le Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba avait identifié des programmes, des plans et des mesures pour concrétiser l'agenda économique bilatéral jusqu'en 2025, couvrant près de 20 domaines, dont la coopération économique, commerciale et d'investissement, la production agricole et alimentaire, la construction, les énergies renouvelables, les soins de santé, la biotechnologie et la pharmacie, l’hôtellerie, l’enseignement scientifique - technologie, la finance, la banque, les transports, la culture, les sports, le tourisme.

Actuellement, sept projets sont investis par des entreprises vietnamiennes à ZED Mariel dans les domaines de l'infrastructure du parc industriel, de la production de matériaux de construction, de la production de lessive, d'aliments pour animaux, de la production de riz.. contribuant à l'approvisionnement du marché cubain et à la création d'emplois pour la population locale. Au cours de cette visite, le gouvernement cubain devrait annoncer l'approbation de deux nouveaux projets d'investissement d'entreprises vietnamiennes à Cuba.

Cuba appelle les entreprises vietnamiennes à accroître leur présence et à participer à des projets de coopération et d'investissement à Cuba, notamment dans l'agriculture, l'élevage et 'énergie. Lors des discussions, de hauts dirigeants cubains ont affirmé créer des conditions favorables et des mécanismes et politiques préférentiels pour les investisseurs vietnamiens. Afin de continuer à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement, les deux parties doivent tirer pleinement parti de l'accord commercial Vietnam - Cuba entré en vigueur en avril 2020 pour amener les produits des deux pays sur leur marché respectif, renforcer la promotion du commerce et des investissements par le biais de foires, d'expositions et de forums d'investissement pour connecter les entreprises

En ce qui concerne la coopération décentralisée et les échanges entre les deux peuples, le diplomate a précisé que le Parti et l'État du Vietnam respectaient, soutenaient et créaient toujours les conditions permettant aux localités et au peuple vietnamiens de renforcer les activités d'échange et de coopération avec les localités et le peuple cubains.

Depuis 2020, plus de 20 échanges de délégations ont lieu entre des villes, provinces, des syndicats et organisations sociopolitiques des deux pays, avec des programmes d'échanges culturels, éducatifs et médicaux. Cinq localités vietnamiennes ont signé des accords de coopération avec six localités cubaines. Il est prévu que lors de la visite du secrétaire général et président Tô Lâm à Cuba et en 2024, il y ait davantage d'accords de coopération décentralisée signés entre les deux pays.

