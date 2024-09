Le dirigeant vietnamien Tô Lâm rencontre le leader de la révolution cubaine Raul Castro Ruz

Photo : VNA/CVN

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez a été présent à cette rencontre.

Après avoir informé Raúl Castro des principaux contenus de ses entretiens précédents avec Miguel Diaz-Canel ainsi que de ses rencontres avec le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, et le Premier ministre Manuel Marrero Cruz, Tô Lâm a déclaré que les deux parties avaient estimé que sa visite avait été un succès et avait obtenu des résultats concrets, contribuant à consolider et à resserrer la confiance politique et les sentiments étroits entre les deux Partis, les États et les peuples.

Les deux parties ont également convenu d'une orientation de coopération globale dans tous les domaines, la relation entre les deux Partis jouant le rôle de fondement politique et définissant les orientations stratégiques des relations bilatérales, tandis que la défense, la sécurité et les relations extérieures sont renforcées et les liens économiques, commerciaux et d'investissement promus, notamment dans les domaines de la production de riz et de l'énergie.

Tô Lâm a souligné le soutien du commandant en chef Fidel Castro au Vietnam, qui, a-t-il dit, est devenu un symbole de l'époque et a été un héritage précieux des relations Vietnam - Cuba et a remercié Raul Castro pour ses sentiments envers le Vietnam et ses contributions significatives aux relations bilatérales.

Intensifier les relations bilatérales

Photo : VNA/CVN

Il a profité de cette occasion pour remercier le Parti, l'État et le peuple cubains ainsi que Raul Castro pour leurs gestes spéciaux à l'occasion du décès du défunt secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, tout en affirmant continuer à intensifier la relation spéciale, la coopération intégrale et la solidarité avec le peuple cubain, l'aidant à surmonter cette période difficile.

Tô Lâm a ensuite présenté les réalisations du Vietnam après près de 40 ans de Doi moi (Renouveau), partagé les expériences de construction du socialisme vietnamien et apprécié les efforts déployés par le Parti, l'État et le peuple cubains pour résoudre les difficultés et les défis et concrétiser la Résolution adoptée au 8e Congrès national du Parti communiste de Cuba.

Raul Castro, pour sa part, a salué la visite de Tô Lâm et s'est réjoui du succès de ce voyage. Il a rappelé ses souvenirs et ses impressions de ses visites au Vietnam ainsi que des générations de dirigeants vietnamiens, affirmant qu'il admirait le peuple vietnamien héroïque qui a fait preuve de résilience et de persévérance dans la lutte passée pour l'indépendance et la réunification nationale.

Il est convaincu qu'avec cet esprit et cette direction saine, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens continueront d'obtenir de nouveaux résultats sur la voie de la construction du socialisme.

Abordant avec enthousiasme les expériences de renouveau du Vietnam, notamment la construction d'un Parti fort et pur, il a déclaré que Cuba pouvait s'inspirer des leçons du Vietnam alors que la nation caribéenne actualise son modèle socio-économique.

Il a exhorté Miguel Diaz-Canel et d’autres dirigeants cubains à demander aux ministères et aux secteurs concernés de concrétiser les accords conclus entre les deux parties lors de la visite de Tô Lâm, afin d’apporter des bénéfices concrets aux peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement durable dans les deux régions et dans le monde.

À cette occasion, Tô Lâm a invité Raul Castro à revisiter le Vietnam et ce dernier a accepté l’invitation avec plaisir.

VNA/CVN