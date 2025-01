Un détaillant rapproche les produits vietnamiens des consommateurs au Canada

En captant les besoins du marché et en tirant parti des similitudes culturelles, notamment avec la communauté vietnamienne au Canada, Renso Foods s'est établie à Vancouver, puis s'est progressivement étendue vers l'Est, à Toronto et prévoit étendre ses activités commerciales non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle mondiale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Truong Cung Nghia, directeur marketing de la filiale de Renso Foods sur la côte Est, a déclaré que la société opérait principalement dans le secteur alimentaire, en particulier les aliments transformés.

Il a partagé que la création de l'entreprise vise également à offrir aux consommateurs du Canada et du monde entier, notamment à ceux qui connaissent peu le Vietnam, des produits de haute qualité.

À ce jour, Renso Foods a importé près de 100 types de produits du Vietnam, dont la plupart sont conditionnés sous la marque Renso, grâce à la coordination entre l'entreprise et les fabricants et fournisseurs de la nation d'Asie du Sud-Est, a-t-il noté.

Selon lui, son entreprise a obtenu des enregistrements de marques dans plus de 46 pays à travers le monde dans le cadre de son plan visant à introduire les produits vietnamiens dans le monde entier.

Renso Foods a développé un réseau de distribution solide et est activement impliquée dans les associations d'aliments transformés au Canada et en Amérique du Nord. Le volume des importations a considérablement augmenté, avec plus de 40 conteneurs de marchandises importés au cours des deux dernières années, a-t-il conclu.

VNA/CVN