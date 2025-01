reportlinker.com donne des prévisions de croissance optimistes pour l'économie vietnamienne

Le 9 janvier, le site d'information français reportlinker.com a estimé qu'avec des prévisions de croissance optimistes et un gouvernement proactif, l'économie vietnamienne était en passe de dépasser les attentes. Le secteur bancaire est notamment devenu un pilier de cette croissance économique, stimulant l'essor du crédit à la consommation et créant des opportunités économiques.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Dans l’économie mondiale, le Vietnam est devenu un symbole de croissance et de résilience. Les prévisions récentes d'institutions financières réputées, telles que la Banque asiatique de développement (BAD) et Standard Chartered Bank, mettent en évidence le dynamisme économique du Vietnam, en prévoyant une trajectoire de croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2024 et 2025. La Standard Chartered Bank estime la croissance économique du Vietnam à 6,8% en 2024, en forte hausse par rapport à sa prévision précédente de 6%.

Ces prévisions optimistes s'expliquent par les performances économiques élevées du Vietnam au cours des derniers trimestres. Ces perspectives positives sont encore renforcées par des objectifs ambitieux dans un paysage économique en pleine évolution. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'objectif de croissance de 8% pour 2025, offrant ainsi des perspectives prometteuses aux investisseurs et aux institutions financières.

Selon l’article, le secteur bancaire joue un rôle central dans la reprise économique du Vietnam. Ce secteur a enregistré de solides performances, tandis que le gouvernement a mis en place de nombreuses politiques pour soutenir la croissance, ouvrant la voie aux investisseurs nationaux et internationaux pour explorer de nouveaux projets commerciaux.

La hausse du crédit à la consommation, combinée aux objectifs économiques ambitieux du gouvernement, signale un marché lucratif pour l'investissement dans les services financiers, l'innovation dans la fintech et le développement des infrastructures bancaires.

