Le marché de l’assurance continue de croître malgré des défis importants

Le marché de l’assurance vietnamien affirme de plus en plus son rôle dans le soutien des politiques de sécurité sociale, la protection financière des investisseurs, la promotion de l’intégration économique internationale et la mise en œuvre de programmes et de tâches nationaux urgents, a indiqué le vice-ministre des Finances, Lê Tân Cân.

Actuellement, le marché vietnamien de l’assurance comprend 85 sociétés, dont 31 compagnies d’assurance non-vie, une filiale d’une compagnie d’assurance non-vie étrangère, 19 compagnies d’assurance-vie, deux compagnies de réassurance et 32 prestataires de services de courtage d’assurance.

En 2024, le total des actifs du marché devrait atteindre 986,6 billions de dôngs (38,9 millions d'USD), en hausse de 9,7% par rapport à 2023. Les compagnies d’assurance ont réinvesti environ 838,32 billions de dôngs (33 millions d'USD) dans l’économie, soit un bond de 12,58%. Le total des capitaux propres a atteint 205,3 billions de dôngs, en hausse de 6,63%.

Le directeur du Département de gestion et de supervision des assurances du ministère des Finances (MoF), Ngô Viêt Trung, a fait savoir qu’à la fin novembre 2024, le total des recettes des primes d’assurance était estimé à 204,11 billions de dôngs, en hausse de 0,22% par rapport à l’année précédente, tandis que les paiements d’assurance s’élevaient à environ 86,4 billions de dôngs, en hausse de 17,13%, ce qui reflète les efforts des compagnies d’assurance et le rôle du secteur dans l’économie.

Cependant, le taux de souscription à l’assurance au Vietnam reste faible, ne représentant qu’environ 2% du PIB, contre une moyenne de 4% en Asie et de 9% dans le monde.

Aux côtés des sinistrés

Ngô Viêt Trung a noté que les compagnies d’assurance utilisent de plus en plus les technologies de l’information dans l’ensemble de leurs opérations, de la vente au traitement des sinistres, tout en élargissant leurs réseaux de distribution et en proposant des solutions d’assurance plus complètes.

Le MoF s’efforce également d’améliorer les cadres juridiques, aidant le marché à fonctionner de manière plus qualitative, transparente et durable. Cela implique notamment d’exiger des compagnies d’assurance qu’elles améliorent la qualité des activités de conseil et des services fournis par les agents d’assurance, par le biais de formations, d’examens et de certifications.

En outre, en 2024, le secteur des assurances a été confronté à des défis importants en raison des énormes dégâts causés par le super typhon Yagi et des inondations dans de nombreuses provinces du Nord.

Selon le secrétaire général adjoint de l’Association des assurances du Vietnam, Ngô Trung Dung, le secteur des assurances a géré les réclamations et versé des indemnités aux clients lors de diverses catastrophes naturelles, mais aucune n’a été aussi coûteuse que le typhon Yagi.

Au 22 novembre 2024, les dommages causés par Yagi étaient estimés à 11.461 milliards de dôngs, couvrant à la fois les assurances vie et non-vie. Sur ce total, plus de 10.000 milliards de dôngs concernent les assurances immobilières et les assurances pour les projets de construction.

Le vice-ministre des Finances, Lê Tân Cân, a déclaré que pour assurer une croissance durable du marché des assurances, les compagnies d’assurance doivent se concentrer sur la révision et l’ajustement de leurs stratégies commerciales pour englober les risques du marché, assurer la durabilité et les engagements à long terme tout en se conformant aux réglementations légales.

En outre, le secteur des assurances devrait diversifier ses produits pour répondre aux besoins des clients, améliorer la qualité du service et garantir des avantages aux participants à l’assurance.

