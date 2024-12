Élargir l’accès de produits vietnamiens au marché du Golfe

>> Le CEPA Vietnam - EAU ouvre grand la voie du marché Moyen-Orient/Afrique

>> Un nouvel espace de développement des relations entre le Vietnam et trois pays du Moyen-Orient

>> Le PM termine avec succès sa visite dans trois pays du Moyen-Orient

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a effectué du 27 octobre au 2 novembre une tournée au Moyen-Orient, un itinéraire comprenant les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite, où il a également participé à la 8e conférence de la ‘‘Future Investment Initiative’’ (Initiative pour l’investissement futur). Ce voyage de travail a marqué une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam et ces grandes puissances de la région, avec pour objectif de renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Photo : VNA/CVN

Le pays souhaite faciliter l’accès de ses produits au marché du Golfe, un levier essentiel pour son économie. Le Moyen-Orient, reconnu pour ses ressources énergétiques et sa position centrale dans le commerce international, revêt une importance stratégique pour Hanoï.

Partenariats avec de grandes puissances

Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, note que le Vietnam s’intègre de plus en plus dans l’économie mondiale avec 17 accords de libre-échange (FTA) signés. Dans son processus de développement économique, le pays accorde une grande importance à l’attraction et à l’utilisation efficace des investissements directs étrangers (IDE). “Le gouvernement a mis en œuvre diverses mesures pour améliorer son climat d’investissement et faciliter l’activité des entreprises étrangères dans le pays”, indique-t-il. Ces efforts, ainsi que des mesures efficaces d’attraction des IDE, ont considérablement stimulé les flux d’IDE dans le pays, atteignant 438,7 milliards d’USD à la fin de 2023, ce qui le positionne parmi les 20 premiers pays au monde en termes d’attraction des IDE, fait-il savoir.

Le potentiel commercial du Vietnam, ses politiques et mécanismes favorables, ainsi que ses réalisations socio-économiques, en ont fait un partenaire important en Asie pour les pays du Moyen-Orient. Première puissance économique du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite occupe une position influente dans le monde arabe et au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrôle (OPEP). Ses échanges commerciaux avec le Vietnam ont atteint près de 2,7 milliards d’USD en 2023.

Selon Trân Thanh Hai, la coopération économique et commerciale dispose d’un potentiel important grâce aux avantages et besoins complémentaires des deux parties dans des domaines tels que l’énergie, les infrastructures, l’immobilier, l’industrie et le tourisme.

De larges potentiels à exploiter

À l’heure actuelle, les exportations vietnamiennes vers le Moyen-Orient se concentrent principalement sur le riz, le café, le poivre et les produits aquatiques. Il reste une marge de manœuvre suffisante pour que le pays puisse expédier vêtements, chaussures, appareils électroniques et articles ménagers vers ce marché, en particulier vers les pays qui comptent une population jeune et une classe moyenne en pleine croissance. Dans l’autre sens, le Vietnam peut importer du Moyen-Orient pétrole, gaz naturel et produits pétrochimiques.

Photo : VNA/CVN

En outre, les pays du Moyen-Orient ont une forte demande d’aliments halal importés en raison de leur production agricole limité. Avec une population musulmane au niveau mondial dépassant les 40%, leur consommation de produits halal, en particulier d’aliments transformés, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, ne cesse d’augmenter.

”Dans les secteurs de la logistique et du transport maritime, le Vietnam, avec sa position stratégique, a le potentiel de devenir une plaque tournante pour le transit de marchandises entre l’Asie et le Moyen-Orient”, poursuit Trân Thanh Hai. Il ajoute que la collaboration avec les principales entreprises de logistique de la région, telles que DP World, un centre d’affaires de premier plan du Moyen-Orient situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, renforcera l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et améliorera les connexions entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient.

Bassam Tabajah, président du Forum des entrepreneurs arabes, déclare que les pays arabes ont obtenu de nombreuses réalisations au cours des dernières années, en particulier dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les infrastructures et la technique, et qu’ils souhaitent étendre ce succès au Vietnam. L’industrie halal offre des opportunités et un potentiel considérable, et les pays arabes espèrent coopérer plus étroitement avec les entreprises vietnamiennes et renforcer les partenariats dans de nombreux autres domaines.

L’accord de partenariat économique global (CEPA) conclu le 28 octobre à Dubaï entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, premier accord de libre-échange du Vietnam avec un pays arabe, ouvre une nouvelle ère dans les relations bilatérales, érigées en partenariat global. Le CEPA a été signé par le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le ministre d’État émirati du Commerce extérieur, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue émirati Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ont assisté à la cérémonie de signature.

Le CEPA marque le premier pas du Vietnam dans la promotion de ses relations non seulement avec les Émirats arabes unis, mais aussi avec la région. Il crée une percée dans la coopération économique et commerciale, et constitue une force motrice pour attirer des investissements émiratis au Vietnam dans l’énergie, l’industrie, la haute technologie et le développement des chaînes d’approvisionnement, remarque le ministre Nguyên Hông Diên.

Les Émirats arabes unis sont l’un des principaux partenaires de coopération commerciale, d’investissement et de travail du Vietnam dans la région. Dans un avenir proche, le CEPA peut offrir aux entreprises émiraties davantage d’opportunités d’investissement au Vietnam, indique-t-il. Cela résulte d’un équilibre des intérêts, le Vietnam s’engageant à ouvrir son marché aux Émirats arabes unis à un niveau plus élevé que celui de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de certains autres FTA dans des domaines qui intéressent le pays, tels que les services d’hôtellerie - restauration, de location de navires avec opérateur, d’entretien et de réparation de navires, d’agence maritime, explique M. Diên.

La signature intervient dans le contexte d’un commerce florissant entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, après une année de négociations. Elle démontre clairement un engagement commun à faire progresser les liens bilatéraux en matière de commerce et d’investissement vers de nouveaux sommets.

Le CEPA couvre des domaines tels que le commerce des biens, les services et l’investissement, les règles d’origine, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes, les recours commerciaux, les marchés publics, la propriété intellectuelle et les affaires juridiques et institutionnelles.

Éliminer graduellement les droits de douane

Dans le cadre de l’accord, les deux parties ont pris des engagements forts en faveur de la libéralisation du commerce, les Émirats arabes unis s’engageant à éliminer progressivement les droits de douane sur 99% des exportations vietnamiennes et le Vietnam à les supprimer sur 98,5% des exportations émiraties. Le texte comprend également diverses dispositions facilitant le commerce et l’investissement, en s’alignant sur les tendances de la transformation numérique et du développement vert.

Actuellement, les Émirats arabes unis sont l’un des partenaires commerciaux et d’investissement les plus importants du Vietnam au Moyen-Orient, et jouent le rôle de tête de pont pour que le pays accède aux marchés de cette région ainsi qu’à ceux d’Asie occidentale et d’Afrique. De plus, leurs structures économiques et commerciales sont complémentaires. Les statistiques montrent que les Émirats arabes unis sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam et son deuxième partenaire commercial en Asie occidentale, après le Koweït.

Selon le Département général des douanes vietnamiennes, au cours de la période 2018-2023, les échanges commerciaux ont atteint en moyenne environ 5 milliards d’USD par an, le Vietnam enregistrant un excédent commercial de 3 à 4 milliards par an. Le commerce bilatéral a été évalué à près de 4,7 milliards d’USD en 2023, en hausse de 5,9% en variation annuelle, et à 4,47 milliards au cours des huit premiers mois de cette année, soit une augmentation de 45% en glissement annuel.

Thê Linh/CVN