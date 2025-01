Vietnam et Laos lancent le paiement transfrontalier par code QR

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de lancement a eu lieu dans le cadre de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos à Vientiane, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son homologue lao Sonexay Siphandone.

L'initiative est le résultat de la coopération depuis 2023 entre la Banque d'État du Vietnam et la Banque du Laos, via la Société nationale de paiement du Vietnam (NAPAS) et le Réseau national de paiement lao (LAPNet), ainsi que les banques commerciales des deux pays. Il est prévu de stimuler le tourisme, la consommation et les échanges interpersonnels entre les deux pays, tout en favorisant l'utilisation des monnaies locales dans les paiements de détail bilatéraux.

Les clients utilisant les applications bancaires mobiles des banques vietnamiennes participantes, notamment VietinBank, Sacombank, BIDV, Vietcombank, BVBank, Nam A Bank et TPBank, scannent désormais les codes LaoQR pour payer des biens et des services chez les commerçants du réseau LAPNet de 14 banques au Laos.

Les transactions sont effectuées dans les devises locales des deux pays (LAK/VND), avec une conversion de devises en temps réel basée sur le taux de change au moment du paiement.

À l’avenir, NAPAS travaillera avec LAPNet pour introduire des options de paiement pour les résidents lao visitant le Vietnam en utilisant le système VietQR.

VNA/CVN