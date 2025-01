Les performances de 2024 servent de base à l’accélération de la croissance en 2025

>> L’Odyssée économique du Vietnam : aperçu de 2025

>> Stratégies pour une croissance ambitieuse de 8% en 2025

>> Le développement du pays doit profiter à tous

Photo : VNA/CVN

Selon la directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO), Nguyên Thi Huong, les résultats socio-économiques positifs de 2024 posent une base cruciale pour que le Vietnam entre en 2025, lorsque l’économie devrait accélérer et atteindre les objectifs les plus élevés décrits dans le plan de développement socio-économique quinquennal pour la période 2021-2025.

Le PIB augmente d’un trimestre à l’autre

S’exprimant lors d’une conférence de presse le 6 janvier, la responsable a déclaré que malgré les situations complexes dans le monde avec de nombreux facteurs de risque, en particulier au cours des premiers mois de 2024, l’économie vietnamienne a montré une nette tendance à la reprise, avec une croissance s’améliorant progressivement de mois en mois et de trimestre en trimestre.

Grâce à cela, le pays est devenu un pôle de croissance économique dans la région et dans le monde, avec un taux de croissance prévu supérieur à celui de nombreux pays de la région et une révision à la hausse pour les derniers mois de l’année à mesure que la situation économique se stabilise progressivement.

Le Produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre 2024 a augmenté de 7,55% par rapport au quatrième trimestre 2023, maintenant la tendance à la hausse des trimestres précédents. Il a progressé de 5,98% au premier trimestre, de 7,25% au deuxième et de 7,43% au troisième.

Pour l’ensemble de l’année, le PIB du pays a augmenté de 7,09% par rapport à 2023, dépassant l’objectif de 6,5% fixé par l’Assemblée nationale.

Le secteur des services est apparu comme le principal moteur de la croissance pour l’ensemble de l’année, contribuant à hauteur de 49,46% à la croissance globale du PIB avec une expansion de 7,38%. Parallèlement, les secteurs de l’industrie et de la construction et de l’agro-sylviculture-pêche ont contribué à hauteur de 45,17% et de 5,37% à la croissance du PIB du pays, avec des augmentations respectives de 8,24% et de 3,27%.

Photo : VNA/CVN

Le PIB du Vietnam a atteint plus de 11,51 billiards de dôngs (453,4 milliards d'USD) en 2024, le PIB par habitant s’élevant à 114 millions de dôngs (4.490 USD), marquant une augmentation de 377 USD par rapport à 2023. La productivité du travail s’est également considérablement améliorée, atteignant 221,9 millions de dôngs (8.740 USD) par travailleur, en hausse de 726 USD par rapport à l’année précédente.

La structure économique en 2024 a montré la prédominance du secteur des services, qui représentait 42,36% contre 42,3% en 2023. Le secteur industriel et de la construction a représenté 37,64% du PIB, en légère hausse par rapport au chiffre de 37,58% de l’année précédente, tandis que le secteur agro-sylvo-aquatique a maintenu une part stable de 11,86%.

L’économie va franchir la ligne d’arrivée en 2025

Pour atteindre les objectifs fixés, le GSO a proposé que la Banque d’État du Vietnam (BEV) gère activement la politique monétaire de manière flexible, stabilise le taux de change et les taux d’intérêt, contrôle les prix et le marché et assure les principaux équilibres de l’économie.

Nguyên Thi Huong a souligné l’importance de suivre de près les évolutions mondiales, ainsi que les politiques budgétaires et monétaires des principaux partenaires commerciaux et d’investissement du Vietnam, et de préparer de manière proactive des plans de réponse opportuns aux situations émergentes.

En outre, il convient de prêter attention à la mise à jour continue des scénarios de prévision sur la croissance et l’inflation afin d’avoir des réponses opportunes pour maintenir la stabilité et la croissance de l’économie au cours de l’année à venir ; de suivre de près l’évolution des prix des biens essentiels, en particulier l’essence ; d’élaborer des plans pour réguler les sources d’approvisionnement et de limiter les hausses soudaines des prix afin de minimiser l’impact sur l’inflation et la vie des gens.

Dans le contexte d’une situation mondiale complexe et imprévisible comportant de nombreux risques et incertitudes, "le Vietnam doit continuer à maintenir la stabilité macroéconomique, car c’est une base essentielle pour atteindre les objectifs de croissance attendus", a-t-elle encore indiqué.

VNA/CVN