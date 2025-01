Les terrains agricoles pourraient être exemptés de taxes jusqu’en 2030

L’exemption de taxes foncières sur les terrains agricoles est un outil efficace pour relancer la production et promouvoir les investissements dans l’agriculture et les zones rurales.

Le ministère des Finances a proposé à l’Assemblée nationale de prolonger l’exonération fiscale sur les terrains agricoles jusqu’au 31 décembre 2030. Cette mesure vise à encourager les investissements dans l’agriculture et les zones rurales pour améliorer la compétitivité des produits agricoles.

Selon ledit ministère, l’allè-gement fiscal annuel moyen s’est élevé à 3,27 billions de dôngs (128,46 millions d’USD) sur la période 2003-2010, et a augmenté à 6,31 billions pour 2011-2016, puis à environ 7,5 billions pour 2021-2023. Malgré la réduction des recettes budgétaires de l’État, cette politique contribue à promouvoir un développement rural durable. En outre, l’exonération fiscale est conforme aux engagements commerciaux internationaux du Vietnam en tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce, n’a provoqué aucun différent commercial ni conflit avec d’autres pays. Elle a reçu un soutien fort des localités.

Soutien aux paysans

Le ministère des Finances a décrit cette politique comme une forme de soutien direct aux agriculteurs et une source financière directe pour améliorer la productivité et la qualité des produits. En outre, elle reflète l’approche cohérente du Parti et de l’État en matière de développement agricole, rural et paysan. Le ministère a prévu que l’exonération jusqu’en 2030 entraînerait un allègement fiscal annuel d’environ 7,5 billions de dôngs.

Depuis 2001 et en application des mesures visant à éradiquer la pauvreté dans les milieux ruraux, les exploitants agricoles vietnamiens sont exonérés partiellement ou totalement des taxes foncières sur les terrains à usage agricole. Ce dispositif devant expirer le 31 décembre 2020, l’Assemblée nationale a alors décidé de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2025. Une nouvelle prolongation est également prévue à partir de 2026.

L’exonération de ces taxes est une mesure forte qui peut inciter 80.000 à 100.000 entreprises à investir dans l’agriculture. Elle profite aussi aux agriculteurs qui ont la possibilité de moderniser leurs exploitations et de diversifier leurs produits.

