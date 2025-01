Le Vietnam en tête des exportations mondiales de noix de cajou

Photo : VNA/CVN

Les noix de cajou vietnamiennes sont désormais présentes dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde. Les exportations vers les principaux marchés tels que les États-Unis et la Chine ont connu une forte croissance.

Les exportations vers les États-Unis ont atteint plus de 179.000 tonnes, évaluées à 1,07 milliard d'USD, marquant une augmentation notable par rapport à la même période l’année dernière. De même, les exportations vers la Chine ont également affiché une croissance significative en quantité et en valeur.

En plus des principaux marchés, l’industrie vietnamienne de la noix de cajou a réussi à pénétrer les marchés de l’UE, avec une croissance stable dans des pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Espagne.

Trân Huu Hâu, vice-secrétaire général de l’Association des producteurs de noix de cajou du Vietnam (Vinacas), a confirmé que le Vietnam continue d’être le plus grand exportateur mondial de noix de cajou pour la 18e année consécutive, représentant plus de 80% du volume mondial des exportations de noix de cajou.

Ce bilan est attribué au développement rapide de l’industrie de transformation de la noix de cajou, où la technologie moderne a remplacé le travail manuel, aidant le Vietnam à maintenir sa position de leader.

Le Vietnam dépense également une somme importante pour importer des noix de cajou brutes d’autres pays, en particulier du Cambodge, d’où le Vietnam importe 98% de la production totale de noix de cajou brutes. Les pays africains comme la Côte d’Ivoire et le Ghana sont également des fournisseurs importants.

Les prévisions suggèrent que l’industrie mondiale de la noix de cajou continuera de croître dans les années à venir, offrant au Vietnam des opportunités de maintenir sa position de numéro un dans les exportations de noix de cajou.

VNA/CVN