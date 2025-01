Le commerce et l’investissement, pilier des liens entre le Vietnam et le Royaume-Uni

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont identifié la coopération commerciale et d’investissement comme un pilier important de leur partenariat stratégique et prendront des mesures visant à renforcer leur coopération économique dans les temps à venir.

Cela a été convenu lors d’une récente réunion à Londres entre l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hung, et le ministre d’État britannique à la Politique commerciale et à la Sécurité économique, Douglas Alexander.

Coopération économique

Les deux parties ont discuté du potentiel de coopération économique et ont convenu d’accélérer la mise en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale, en particulier le Comité mixte économique et commercial Vietnam - Royaume-Uni (JETCO) et de se coordonner étroitement pour réaliser efficacement l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA).

Avec l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) le 15 décembre 2024, les deux parties ont convenu de capitaliser sur les opportunités de promotion du commerce et de l’investissement entre les deux pays et entre les membres du CPTPP.

Le ministre d’État britannique Douglas Alexander a également exprimé sa gratitude au Vietnam pour son soutien lors des négociations d’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP.

Alors que les deux pays s’efforcent d’atteindre leurs objectifs de croissance économique et de répondre au changement climatique, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à faire progresser la collaboration en matière de transition énergétique dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le Royaume-Uni s’est engagé à aider le Vietnam à établir un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville, créant ainsi un nouvel élan pour la coopération économique entre les deux pays.

L’ambassadeur Dô Minh Hung a fait part des remarquables réalisations socio-économiques du Vietnam, soulignant l’économie dynamique du pays, qui a enregistré le taux de croissance du PIB le plus élevé de la région en 2024, soit 7,09%. Il a souligné que le Vietnam était une économie ouverte connectée aux principaux marchés mondiaux par le biais de 17 accords de libre-échange (ALE), dont plusieurs de nouvelle génération.

La coopération économique et commerciale reste un point fort des relations multiformes entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Depuis 2021, le commerce bilatéral a augmenté de manière constante d’année en année, atteignant 8,4 milliards d'USD en 2024, en hausse de 18% par rapport à 2023.

En particulier, les exportations vietnamiennes vers le Royaume-Uni ont dépassé les 7 milliards d'USD pour la première fois, totalisant 7,5 milliards d'USD, en hausse de 18,9% sur un an.

Les produits vietnamiens, notamment vêtements, chaussures, outils, équipements et aliments et produits frais ont établi une forte présence dans les chaînes de vente au détail réputées du Royaume-Uni.

Les marques vietnamiennes sont désormais disponibles dans les grands magasins de vêtements britanniques tels que Marks & Spencer (M&S), NEXT, PRIMARK et UNIQLO, les grandes chaînes de supermarchés telles que Tesco et Sainsbury’s, ainsi que chez les détaillants d’aliments haut de gamme tels que Whole Foods et M&S.

