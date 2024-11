Présenter des produits vietnamiens aux consommateurs thaïlandais

L'ambassadeur vietnamien en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a souligné que l'organisation de la Semaine de produits vietnamiens démontrait les efforts du secteur privé et des agences vietnamiennes dans la présentation de produits vietnamiens sur le marché thaïlandais, contribuant ainsi à promouvoir les exportations nationales vers la deuxième plus grande économie de l'Asie du Sud-Est.

Le Vietnam et la Thaïlande sont d'importants partenaires commerciaux l'un pour l'autre, les deux parties visant un commerce bilatéral de 25 milliards d'USD d'ici 2025, comme convenu par leurs dirigeants.

Mme Jariya Chirathivat, vice-présidente exécutive du développement commercial du groupe Central, a souligné son engagement à promouvoir les produits vietnamiens auprès des consommateurs thaïlandais, renforçant ainsi les relations commerciales entre les deux pays.

Une quarantaine d'entreprises de Hô Chi Minh-Ville et des provinces de Quang Nam, Tiên Giang, Tây Ninh, Kiên Giang participent à cette Semaine de produits vietnamiens, présentant leurs produits comme produits agricoles, aliments transformés, thé, café, épices, produits pharmaceutiques, produits artisanaux, appareils électroménagers, fruits frais... Tous répondent aux normes internationales d'exportation et sont biologiques, propres et respectueux de l'environnement.

Dans le cadre de la Semaine de produits vietnamiens à Udon Thani, les entreprises des deux pays ont organisé les activités de connexion commerciale et signé un protocole d'accord pour promouvoir les exportations de produits vietnamiens en Thaïlande.

Depuis 2016, via la Semaine de produits vietnamiens organisée chaque année en Thaïlande, le groupe Central et Central Retail Vietnam et le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, ont créé une plateforme permettant à des centaines d'entreprises vietnamiennes de présenter leurs produits aux consommateurs thaïlandais, améliorant ainsi les opportunités d'exportation.

