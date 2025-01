Le marché immobilier vietnamien connaît un nouveau cycle en 2025

>> Le Vietnam est un marché clé dans le segment de l'immobilier de luxe de la région d’Asie-Pacifique

>> Le marché immobilier vietnamien a crû de 59% en cinq ans

>> Les valeurs immobilières montrent des signes de reprise

Photo : VNA/CVN

L’infrastructure bien développée avec l’exploitation commerciale de la ligne de métro 1 le mois dernier, ainsi que d’autres critères tels que les méthodes de paiement flexibles, la transparence du processus juridique et la crédibilité des promoteurs, sont considérés comme des moteurs clés de la demande du marché.

Forte augmentation de l’offre

Selon CBRE Vietnam, le prix de vente primaire moyen des appartements à Hô-Chi-Minh-Ville s’élève actuellement à 76 millions de dôngs (près de 3.000 USD/m²), en hausse de près de 24% en glissement annuel. Cette augmentation est due au fait que plus de 70% de la nouvelle offre en 2024 est constituée de projets haut de gamme à luxueux, et que les phases ultérieures des projets ajustent leurs prix de 10% à 40% par rapport aux phases précédentes.

Plus de 230 appartements ont été proposés à la vente en 2024, soit huit fois plus que l’année précédente. Avec la forte demande de logements, le taux de vente des projets nouvellement lancés au cours de l’année a atteint près de 80% du total.

Entre-temps, le prix de vente primaire des maisons de ville et des villas dans la mégapole du Sud a atteint 310 millions de dôngs/m² au quatrième trimestre 2024, en hausse de 13% sur un an mais en baisse de 1 % par rapport au deuxième trimestre.

Selon Duong Thuy Dung, la plupart des segments d’appartements ont enregistré une augmentation du prix de vente secondaire au quatrième trimestre de l’année dernière, celui de luxe avec connexion favorable au centre-ville continuant de s’apprécier le plus, avec une augmentation de près de 14% par rapport à l’année précédente.

JLL Vietnam a rapporté qu’au quatrième trimestre 2024, le marché des appartements haut de gamme a enregistré 559 transactions réussies, la plupart provenant de la région de l’est.

Des perspectives prometteuses

Photo : VNA/CVN

CBRE Vietnam a noté que l’offre de biens immobiliers rattachés à des terrains à Hô Chi Minh-Ville devrait s’améliorer dans les années à venir en raison de la construction de nouveaux projets urbains dans les régions de l’est et du sud. L’offre de logements neufs de la ville en 2025 devrait totaliser environ 2.000 appartements, soit huit fois plus qu’en 2024.

Le Comité populaire municipal s’emploie à éliminer les obstacles juridiques pour les projets clés, avec huit projets résolus en 2024 et 22 autres étant conseillés pour résolution en 2025. Parallèlement à l’achèvement des travaux d’infrastructure à grande échelle prévus l’année prochaine, le marché devrait afficher une amélioration significative par rapport à 2024.

Selon la responsable de la recherche et du conseil chez JLL Vietnam, Trang Lê, dans le contexte où le marché immobilier de la ville est dominé par le segment des logements haut de gamme et manque de projets de logements commerciaux abordables qui correspondent à la capacité financière de la plupart des personnes, le marché devrait connaître un afflux d’offres dans le segment des prix inférieurs en 2025.

Duong Thuy Dung a déclaré que le marché devrait se développer de manière plus régulière et plus durable à mesure qu’il s’adapte aux lois révisées, ainsi qu’aux nouveaux décrets et aux directives de mise en œuvre.

Cela crée un environnement juridique clair qui encourage les investisseurs à s’engager dans le développement de projets, tout en ouvrant des opportunités à davantage de personnes pour accéder et acheter des maisons plus facilement, a-t-elle indiqué.

VNA/CVN