La macadamia ouvre une nouvelle voie à l’agriculture de Diên Biên

Photo : VNA/CVN

Grâce à ses conditions climatiques et foncières favorables, la province a été désignée par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural comme une zone clé pour le développement de la macadamia dans le Nord-Ouest et les hauts plateaux du Centre jusqu’en 2020, avec un potentiel supplémentaire identifié jusqu’en 2030.

Diên Biên est aujourd’hui l’une des plus grandes régions productrices de macadamia du Nord-Ouest, couvrant près de 7.200 ha.

L’agriculteur La Van Chanh de la commune de Quai Nua, district de Tuân Giao, a déclaré qu’en tant que l’un des pionniers de la culture de la macadamia, il s’inquiétait de la croissance et de la viabilité économique des arbres de macadamia.

Cependant, après six ans, lorsque ses 260 arbres ont commencé à fleurir et à porter des fruits, les efforts de la famille ont été récompensés car il a vendu toutes ses noix de macadamia fraîches à un prix moyen de 100.000 dôngs (3,9 USD) par kg.

Il a déclaré que la culture de la macadamia était bien plus rentable que les cultures traditionnelles comme le maïs et le manioc. Depuis la sixième année, sa famille tire un revenu régulier de la culture de la macadamia.

Quai Nua a été l'une des premières communes de Tuân Giao à adopter la culture de la macadamia, en commençant par plus de 500 ha de plantations expérimentales en 2013. En une décennie, la macadamia a prouvé son potentiel de croissance et a apporté des avantages économiques substantiels aux résidents locaux. Avec des prix stables allant de 35.000 à 45.000 dông par kg pour les fruits frais, de nombreuses familles ont déclaré des revenus compris entre 80 et 100 millions de dôngs par saison, contribuant de manière significative à la réduction durable de la pauvreté dans la région.

Reconnaissant le potentiel de cette culture, le district de Tuân Giao a étendu sa zone de culture en 2022 et mis en œuvre des politiques de soutien spéciales dans le cadre du programme national ciblé pour les minorités ethniques. Les autorités locales fournissent plus de 200 jeunes arbres et les engrais correspondants pour chaque hectare de terre cultivée, avec une assistance d'une durée de cinq ans.

Lo Van Tuân, vice-président du comité populaire de la commune, a noté que ces politiques de soutien ont stimulé les investissements des résidents locaux, en particulier des minorités ethniques, dans des cultures à forte valeur ajoutée comme la macadamia. Le gouvernement local s'est engagé à transformer les terres moins productives en fermes de macadamia, garantissant que la culture continue de prospérer et de réduire la pauvreté.

Photo : VNA/CVN

Fin 2024, la commune comptait 1.000 ha de macadamia, atteignant 129% de l'objectif prévu. En 2025, plusieurs villages prévoient de cultiver près de 100 ha supplémentaires avec plus de 26.000 nouveaux arbres. Ce succès souligne la détermination de l'administration et de la population à faire de la macadamia une culture de base dans la région.

En plus de l'expansion de la culture, la transformation et la commercialisation des produits à base de macadamia sont devenues cruciales pour le développement économique local. Les produits transformés comme les noix de macadamia séchées, les noix décortiquées et l'huile de macadamia ont augmenté la valeur agricole et élargi les marchés nationaux et internationaux. De nombreuses familles de Tuân Giao ont investi dans des machines modernes, telles que des séchoirs et des décortiqueurs, pour améliorer leurs capacités de transformation.

Doàn Thi Thoa, propriétaire d'une usine de transformation de macadamia à Tuân Giao, a déclaré qu'elle achète 80 à 100 tonnes de fruits frais chaque saison aux producteurs locaux. Une fois transformées, les noix de macadamia séchées se vendent entre 500.000 et 1 million de dôngs le kg.

Le secteur de la transformation aide non seulement les populations locales à augmenter leurs revenus, mais crée également des emplois stables pour de nombreux travailleurs locaux.

La province de Diên Biên a pour objectif de disposer de 90.000 ha de macadamia d'ici 2030, la positionnant comme un produit agricole clé pour lutter contre la pauvreté et améliorer le niveau de vie des minorités ethniques. La province s'est engagée à appliquer les avancées scientifiques dans la culture, l'entretien et la transformation de la macadamia pour améliorer le rendement et la qualité des produits.

Le directeur du Département de l'agriculture et du développement rural de la province, Lo Van Cuong, a déclaré que la macadamia est bien adaptée au climat et au sol de la province. Des localités telles que Tuân Giao et Muong Ang ont intensifié la production de macadamia et formé des partenariats avec des entreprises comme TH Group pour améliorer la culture.

Actuellement, les produits à base de macadamia de Diên Biên sont vendus à la fois localement et dans d'autres provinces, ce qui change les mentalités de production locale et motive les résidents, en particulier les minorités ethniques, à investir dans leur terre natale.

Le département aligne la culture de la macadamia sur les plans d'utilisation des terres et de reboisement, en utilisant des terres arides et moins productives pour cette culture polyvalente. La macadamia non seulement améliore le paysage mais génère également des revenus et des avantages environnementaux, notamment des opportunités de crédit carbone, a-t-il indiqué.

VNA/CVN