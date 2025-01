Le Vietnam connaît une croissance remarquable de sa production industrielle en 2024

La cheffe du Département des statistiques de l’industrie et de la construction du GSO, Phi Thi Huong Nga, a déclaré que 2024 était une année de fluctuations, avec de nombreux facteurs défavorables tant au pays qu’à l’étranger.

L’économie mondiale se redressait lentement, la concurrence commerciale était féroce et les conflits géopolitiques s’intensifiaient, ce qui créait des défis importants pour le Vietnam.

Au niveau national, bien que le Vietnam ait donné la priorité à la stabilisation de la macroéconomie, au contrôle de l’inflation et au maintien de la croissance, le pays a dû faire face à des difficultés telles que l’impact des catastrophes naturelles.

Cependant, en surmontant ces difficultés, le pays a connu une croissance impressionnante de la production industrielle en 2024, avec le taux de croissance le plus élevé des quatre dernières années, a indiqué Phi Thi Huong Nga au journal en ligne VietnamPlus.

Elle a attribué les résultats encourageants de l’année dernière à la gestion flexible et efficace du gouvernement. L’année dernière, de nombreuses politiques ont été émises par l’État pour éliminer les difficultés des entreprises, en particulier les politiques fiscales.

Par exemple, le décret 109 réduisant de 50% la taxe d’immatriculation pour les voitures produites et assemblées dans le pays a créé une forte impulsion à la demande, aidant l’industrie de fabrication de véhicules automobiles à croître fortement. En conséquence, l’indice de production de cette industrie a bondi de 44% en glissement annuel au quatrième trimestre et de 21% en glissement annuel en 2024.

Dans le même temps, les efforts importants déployés par les autorités locales pour réformer les procédures administratives, améliorer les infrastructures et promouvoir les investissements ont encouragé les entreprises à investir et à développer la production, a déclaré Phi Thi Huong Nga.

Elle a ajouté que des campagnes efficaces de promotion des investissements et du commerce ont contribué à la croissance.

En 2024, l’industrie manufacturière et de transformation a enregistré la plus forte croissance du PIB, soit 9,6%, contre 1,5% en 2023. Elle a été suivie par le secteur de l’approvisionnement en eau, avec 10,7%, et par le secteur de la production et de la distribution d’électricité, avec 9,5%. En revanche, le secteur minier a enregistré une baisse de 6,5%.

Plusieurs industries clés ont également enregistré des taux de croissance impressionnants par rapport à 2023. Les produits en caoutchouc et en plastique ont augmenté de 25%, la production de meubles (24%), la production automobile (21%), le cuir et les articles en cuir (14%), le coke et les produits pétroliers raffinés (13%) et les textiles (12%).

À l’inverse, d’autres ont affiché une baisse de l’IIP, comme l’exploitation du pétrole brut et du gaz naturel à 11%, le charbon à 6%, l’entretien et l’installation de machines et d’équipements à 5% et la production de boissons à 1,5%.

L’IIP sur 2024 a également montré des variations notables selon les localités, 60 provinces sur 63 enregistrant des augmentations, a indiqué le GSO, ajoutant que certaines provinces ont enregistré une croissance exceptionnelle dans les industries manufacturières et de transformation telles que Phu Tho (45%), Lai Châu (36 %), Bac Giang (28%) et Thanh Hoa (20%).

Dans le même temps, Khanh Hoà, Trà Vinh, Diên Biên et Cao Bang ont connu une forte croissance de la production et de la distribution d’électricité respectivement à 136%, 50%, 49% et 48%.

Au 31 décembre 2024, l’indice des stocks du secteur de la transformation et de la fabrication était estimé à une hausse de 10% par rapport au mois précédent et de 10,6% par rapport à la même période de l’année dernière. Le taux d’inventaire moyen de l’industrie en 2024 était de 77,1%, contre 88 en 2023.

Le GSO a également déclaré que le nombre de travailleurs dans les entreprises industrielles au 1er décembre 2024 avait augmenté de 1% en glissement mensuel et de 3,2 % en glissement annuel.

Selon Phi Thi Huong Nga, cette année verrait à la fois des défis et des opportunités. En ce qui concerne la situation mondiale, plusieurs risques, notamment l’impact de la politique monétaire, les risques des marchés financiers, le stress de la dette publique, les difficultés du marché immobilier chinois, les fluctuations des prix des matières premières dues au changement climatique, les conflits géopolitiques et la montée du protectionnisme commercial, pourraient avoir un impact négatif sur une économie très ouverte comme le Vietnam.

Au niveau national, de nombreux facteurs positifs tels qu’une macroéconomie stable, une inflation contrôlée, un afflux plus important d’investissements directs étrangers (IDE) et l’accent mis par l’État sur l’investissement public, en particulier dans les projets nationaux clés, ainsi que l’évolution des chaînes d’approvisionnement internationales offriraient de grandes opportunités au Vietnam, a-t-elle prédit.

La responsable a estimé que le Vietnam pourrait réaliser une percée dans la croissance industrielle en 2025 et les années suivantes, si le pays tirait pleinement parti de ces opportunités, tout en facilitant la transformation numérique et verte, répondant aux exigences de plus en plus strictes du marché international.

