Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération dans tous les domaines

À l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la fondation de la diplomatie lao (12 octobre), l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a conduit, le 9 octobre, une délégation de cadres de l'ambassade pour présenter ses félicitations à Thongsavanh Phomvihane, membre du Comité central du Parti et ministre lao des Affaires étrangères.

>> Vietnam - Laos : renforcement de leur coopération dans la construction du Parti

>> Relations spéciales Vietnam - Laos mises en avant

>> Vietnam - Laos : coopération en matière d’éducation STEM et de robotique

Photo : VNA/CVN

Nguyên Minh Tâm a remis au ministre lao une gerbe de fleurs et une lettre de félicitations de Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti et ministre par intérim des Affaires étrangères du Vietnam.

L'ambassadeur a salué les réalisations importantes obtenues par le Parti, l'État et le peuple lao, auxquelles la diplomatie du pays a largement contribué au cours de ses huit décennies. Il s'est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao, la diplomatie lao poursuivra ses efforts pour renforcer le rôle et la position du Laos sur la scène régionale et internationale.

Soulignant la solidarité spéciale entre les deux pays, Nguyên Minh Tâm a affirmé que les deux ministères des AE continueront à renforcer leur coopération, à échanger des informations et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux. Il a insisté sur la mise en œuvre efficace de l'Accord de coopération entre les deux ministère, du Programme d'action sur la diplomatie économique et d'autres mécanismes conjoints, contribuant ainsi au développement global des liens vietnamo-lao.

Le ministre Thongsavanh Phomvihane a, pour sa part, remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leurs félicitations, soulignant que ce geste témoigne de l'amitié fidèle entre les deux pays et de la coopération étroite entre leurs diplomaties.

Il a réaffirmé l'engagement du Laos à poursuivre la mise en œuvre des accords de haut niveau, à promouvoir les projets stratégiques et les plans de coopération bilatérale, à renforcer la coopération intersectorielle et locale, au bénéfice des populations et du développement du Laos et du Vietnam.

VNA/CVN