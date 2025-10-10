Vietnam - Thaïlande : une amitié consolidée lors de la célébration de la Fête nationale

L'ambassade du Vietnam en Thaïlande a organisé le 9 octobre à Bangkok une cérémonie solennelle célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale vietnamienne.

L'événement a réuni plus de 1.000 invités, dont des personnalités de haut rang comme le premier vice-président de la Chambre des représentants thaïlandaise, Chaiyakorn Promma ; le vice-ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Vijavat Isarabhakdi ; et la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

L'ambassadeur vietnamien, Pham Viêt Hung, a exprimé sa fierté devant le parcours «difficile mais extrêmement glorieux» du Vietnam au cours de ces 80 années. Il a souligné que, d'un pays autrefois dévasté par la guerre et la pauvreté, le Vietnam était devenu une nation de plus de 100 millions d'habitants, avec un PIB dépassant les 476 milliards de dollars en 2024.

L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement du Vietnam à poursuivre l'objectif d'un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé, avec un peuple riche, et sa ligne directrice de politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, sa volonté d’être membre actif et responsable de la communauté internationale.

Pour sa part, le vice-ministre thaïlandais Vijavat Isarabhakdi a insisté sur les relations solides entre les deux nations, dont la coopération globale est bénéfique pour leurs peuples respectifs, ainsi que pour la paix et la prospérité de l'ASEAN.

Il a salué l’établissement du partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande, démontrant l'engagement des deux parties à approfondir leur dialogue et leur coopération.

Le vice-ministre a rappelé que la Thaïlande et le Vietnam célèbreront l'année prochaine le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, un jalon dans leur «voyage miraculeux d'amitié, de confiance et d'aspirations communes».

La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse, marquée par de nombreux vœux de succès pour le développement socio-économique du Vietnam et la dégustation de plats traditionnels.

