Le gouvernement s'engage à renouveler sa pensée pour 2025-2030

Présidant le 9 octobre la conférence de presse sur les préparatifs du 1 er Congrès de l’organisation du Parti au sein du gouvernement pour le mandat 2025-2030, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a souligné un renouvellement marqué de la pensée et de la méthode de travail du gouvernement durant le mandat actuel pour mieux servir la nation et le peuple.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a affirmé que l'ambition était d'aligner la vision stratégique à long terme sur les centenaires de la fondation du Parti et de la République, visant à faire du pays une nation prospère d'ici 2045, un pays industrialisé à revenu intermédiaire de la tranche supérieure où le peuple jouit d'une vie heureuse.

Selon Nguyên Hoà Binh, ce renouvellement s'est manifesté par une évolution de la pensée législative (la loi étant vue comme une ressource à mobiliser pour simplifier l'administration et débloquer le développement), un accent mis sur le rôle moteur du secteur privé dans l’économie (innovation, technologie, infrastructures) et un passage d’une approche administrative à une gouvernance ouverte et centrée sur le service aux citoyens.

Concernant les méthodes de travail, le gouvernement a misé sur la concentration des ressources sur des projets prioritaires, réduisant le nombre de projets ciblés de 12.000 à 5.000 durant le mandat actuel (avec un objectif de 3.000 pour le prochain) afin d'atteindre des résultats concrets comme le développement des autoroutes. Pour le prochain mandat, seuls 3.000 projets seront ciblés.

Le gouvernement a également privilégié une forte décentralisation des pouvoirs et des ressources pour encourager la responsabilité et la créativité des localités. De plus, il a fait preuve de flexibilité dans ses réponses politiques face aux défis imprévus.

Répondant aux questions de la presse, le vice-Premier ministre permanent a réaffirmé que l'objectif suprême du Parti et du gouvernement est de contribuer au bien-être du peuple, citant l'impact direct et profond sur la vie des citoyens de programmes majeurs (nouvelle ruralité, réduction de la pauvreté, développement des minorités ethniques), d'actions concrètes (repas de midi pour les écoliers, exemption des frais de scolarité, lutte contre le COVID-19, éradication des logements précaires).

Des actions concrètes et humaines, comme la prise en charge des repas de midi des écoliers, l'exemption progressive des frais de scolarité, ou le succès de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et le programme d'éradication des logements précaires, ont été saluées pour leur impact direct et profond sur la vie des citoyens.

Enfin, il a rappelé que durant le mandat 2020-2025, le gouvernement consacrait chaque année environ 8% du budget de l’État au bien-être social, soit 180.000 à 200.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN