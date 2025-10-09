Le Ier Congrès de l'organisation du Parti du gouvernement se tiendra les 12 et 13 octobre

L’organisation du Parti auprès du gouvernement tiendra son premier congrès pour le mandat 2025-2030 les 12 et 13 octobre à Hanoï. L’information a été annoncée lors d’une conférence de presse organisée le 9 octobre.

Le ministre Trân Van Son, chef du Bureau du gouvernement, également secrétaire adjoint du Comité du Parti auprès du gouvernement, chef du bureau du Comité du Parti auprès du gouvernement, a indiqué qu’il s’agirait du premier congrès de cette organisation sous son nouveau modèle structurel.

Le congrès intervient à un moment crucial, alors que l'ensemble du Parti, de la population et des forces armées unissent leurs efforts pour atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés pour 2025 et la période 2021-2025, en perspective du XIVe Congrès national du Parti.

Au total, 453 délégués participeront à l'événement, dont 60 délégués de droit, 157 désignés et 236 élus, représentant les plus de 209.000 membres du Parti issus de 2.211 organisations de base. Environ 120 invités prendront part au congrès.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, y assistera et prononcera un discours.

Les travaux du congrès porteront sur l'examen et l'évaluation du mandat précédent, notamment la direction du Comité du Parti auprès du gouvernement pour la période 2020-2025. Il aura également pour mission de définir les orientations, les objectifs, les tâches et les solutions pour le nouveau mandat.

En outre, les délégués discuteront et formuleront des avis sur les projets de documents qui seront soumis au XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN