Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, poursuit ses activités en RPDC

Dans le cadre de sa visite d'État en République populaire démocratique de Corée (RPDC), le 9 octobre après-midi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rendu visite à l'École maternelle Kyongsang. Le soir du même jour, il a assisté à un spectacle artistique célébrant le 80 e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée.

>> Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, entame sa visite d’État en RPDC

>> Cérémonie d'accueil en l’honneur du secrétaire général Tô Lâm à Pyongyang

>> Vietnam - RPDC : entretien entre Tô Lâm et Kim Jong Un

Photo : VNA/CVN

Fondée en 1954, l'École maternelle Kyongsang était à l'origine un établissement d'enseignement général. Depuis la fin des années 1970, elle s'est spécialisée dans la formation musicale destinée aux enfants talentueux et bénéficie d'un soutien particulier du gouvernement nord-coréen.

Photo : VNA/CVN

Elle entretient également des liens étroits avec l'École maternelle d'amitié Vietnam-RPDC, don symbolique du gouvernement nord-coréen au peuple vietnamien le 8 mars 1978.

Après la visite de l'école, le chef du PCV a assisté à un spectacle artistique présenté par les enfants et offert des cadeaux aux enseignants et élèves de l'établissement.

Le soir du même jour, au Stade "1er Mai" à Pyongyang, le secrétaire général Tô Lâm et la délégation vietnamienne ont assisté à un spectacle artistique célébrant le 80e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée.

Le stade a une capacité de 150.000 places et est le lieu de nombreux événements grandioses.

Photos : VNA/CVN

Auparavant, le secrétaire général Tô Lâm avait assisté au banquet d'État offert par le secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d'État de la RPDC, Kim Jong Un.

Photo : VNA/CVN

VNA/CVN