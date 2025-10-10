Hô Chi Minh-Ville diversifie la coopération multiforme avec ses partenaires internationaux

L’après-midi du 9 octobre, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang, a reçu successivement l’ambassadeur de Singapour au Vietnam Jaya Ratnam (au terme de son mandat), la consule générale d’Australie à Hô Chi Minh-Ville Sarah Hooper, ainsi que les dirigeants du Groupe de construction Pacific de Chine, pour discuter du renforcement de la coopération économique, technologique et infrastructurelle.

L’ambassadeur singapourien Jaya Ratnam s'est félicité de la progression constante du partenariat stratégique Singapour - Vietnam, tout en soulignant que les zones industrielles Vietnam - Singapour (VSIP) étaient un symbole de cette coopération fructueuse et que les deux parties s’orientaient désormais vers le modèle «VSIP 2.0», fondé sur une approche plus verte et plus intelligente.

Photo : VNA/CVN

Il a également mis en avant le projet éolien offshore Vietnam - Singapour (dans l'ancienne province de Ba Ria-Vung Tau) qu’il considère comme un pilier de la coopération énergétique bilatérale, contribuant à la transition verte du Vietnam. Jaya Ratnam a salué le rôle moteur de Hô Chi Minh-Ville dans le développement des liens entre les deux pays.

Trân Luu Quang a estimé que le modèle « VSIP 2.0 » correspondait parfaitement à la stratégie de développement durable du Vietnam et aux tendances mondiales. Il a affirmé que l’expansion et la diversification de la coopération internationale représentaient pour la ville à la fois une opportunité et un défi, exigeant une accélération de son développement. Dans ce contexte, il a proposé que Singapour soutienne Hô Chi Minh-Ville dans la formation du personnel en matière de gouvernance numérique et de finance internationale, tout en remerciant l’ambassadeur pour ses contributions au renforcement des relations bilatérales.

Lors de leur rencontre, Tran Luu Quang et Mme Sarah Hooper, consule générale d’Australie, ont réaffirmé la vigueur du Partenariat stratégique global Vietnam–Australie, établi en 2024. Mme Sarah Hooper a souligné que les domaines prioritaires de coopération de son pays comme science, technologie, transition numérique, changement climatique, environnement et énergie coïncidaient étroitement avec les priorités de Hô Chi Minh-Ville. Elle a insisté sur le rôle central de la ville dans les échanges économiques entre les deux pays.

Trân Luu Quang a salué l’engagement australien dans des programmes de coopération couvrant de multiples secteurs, notamment l’éducation, domaine d’excellence de l’Australie. Il a proposé d’élargir la coopération éducative et a invité la partie australienne à collaborer étroitement avec le Service des affaires extérieures de Hô Chi Minh-Ville pour concrétiser de nouveaux projets.

Lors de la réception de la délégation du Groupe de construction Pacific (Chine) conduite par son président Yan Jiehe, le secrétaire du Comité municipal du Parti a reconnu les progrès remarquables de la Chine dans le développement des infrastructures et a salué les contributions du groupe à cet essor. Il a présenté les grands projets d’urbanisme de Hô Chi Minh-Ville, notamment 27 lignes de métro totalisant environ 1 000 km, pour lesquels la ville recherche activement des partenaires d’investissement, vietnamiens et étrangers.

Trân Luu Quang a invité le groupe à travailler en étroite collaboration avec le Service municipal de la construction afin d’identifier les projets d’intérêt commun, tout en soulignant que la ville respecterait strictement les cadres juridiques vietnamiens. Il a exprimé l’espoir que cette rencontre marquera le début d’une coopération prometteuse dans le domaine crucial des infrastructures urbaines.

Ces échanges illustrent clairement la volonté de Hô Chi Minh-Ville de diversifier ses partenariats internationaux et d’accélérer sa transformation vers une économie verte et numérique. La ville affirme ainsi son rôle de moteur du développement national et régional.

VNA/CVN