Un Comité national de pilotage pour le développement de l’économie publique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la Décision N°204/QD-TTg portant création du Comité national de pilotage chargé de la mise en œuvre de la Résolution N°79-NQ/TW du 6 janvier 2026 du Bureau politique relative au développement de l’économie publique.

Photo : VNA/CVN

Conformément à cette décision, le Premier ministre Pham Minh Chinh assume la présidence du Comité de pilotage. Les vice-présidents sont le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, vice-président permanent, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, ainsi que le ministre des Finances Nguyên Van Thang.

Le Comité de pilotage regroupe des représentants de nombreux ministères, secteurs et organismes centraux, des forces armées, des organes de l’Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que des dirigeants de plusieurs groupes et entreprises publiques clés dans les domaines de l’aviation, de l’énergie, de l’électricité, des mines et des télécommunications. Il a pour mission d’assurer la coordination intersectorielle et d’assister le Premier ministre dans l’examen, l’orientation et la coordination du règlement des questions importantes et transversales liées au développement de l’économie publique.

Le Comité est chargé d’étudier, de conseiller et de proposer des orientations et des solutions visant à lever les difficultés et obstacles majeurs, tout en aidant le Premier ministre à diriger et à coordonner l’action des ministères, des organismes de rang ministériel, des organismes relevant du gouvernement et des organisations concernées dans la mise en œuvre des tâches assignées.

Le président du Comité de pilotage préside les réunions conformément au programme de travail et peut convoquer des réunions extraordinaires en cas de besoin. Il peut également déléguer à un vice-président la présidence de certaines réunions afin d’examiner et de statuer sur des questions relevant des compétences du Comité.

Les membres du Comité exercent leurs fonctions conformément au Règlement d’organisation et de fonctionnement. Le président et les vice-présidents, en leur qualité de dirigeants du gouvernement, utilisent le sceau du Premier ministre, tandis que les autres membres utilisent le sceau de leurs organismes respectifs.

Le ministère des Finances a été désigné organe permanent du Comité de pilotage. Le ministre des Finances, vice-président du Comité, décide de la création d’un groupe de travail chargé d’assister le Comité dans l’exécution de ses missions.

Les organismes dont les représentants participent au Comité mobilisent leurs structures existantes pour appuyer les membres dans l’accomplissement des tâches confiées. Les membres du Comité de pilotage et du groupe de travail exercent leurs fonctions à titre cumulatif et bénéficient des régimes en vigueur.

VNA/CVN