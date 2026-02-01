Foire du Printemps 2026 : derniers préparatifs avant le coup d’envoi de la première édition

À l'approche de l’ouverture officielle de la première édition de la Foire du Printemps 2026, l'effervescence est à son comble sur le site de l'événement. Ce dimanche 1er février, les unités de construction et les délégations provinciales achèvent les derniers détails techniques avant la répétition générale prévue en fin de journée.

Situé au cœur de la capitale, le site de la foire arbore désormais ses couleurs printanières. Les structures des stands, les systèmes d'éclairage, la sonorisation ainsi que la scène principale sont d'ores et déjà opérationnels. Selon le Comité d'organisation, les travaux ont été menés selon une méthode de déploiement progressif, permettant de garantir à la fois la célérité des installations et la sécurité des infrastructures techniques.

L’espace consacré au programme "À chaque commune son produit" (OCOP) et aux spécialités régionales constitue le poumon économique de cet événement. Les provinces ont dépêché des cadres pour superviser l’aménagement des stands, veillant à ce que l’identité culturelle locale et l’image de marque des terroirs soient fidèlement représentées.

La foire s'articule autour de trois pôles majeurs : le "Printemps prospère" (Sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, ce secteur met en avant les grandes enseignes nationales) ; les "Produits agricoles Vietnamiens" (Piloté par le ministère de l'Agriculture et de l’Environnement, cet espace présente une architecture uniforme déjà prête à accueillir le public ; le "Voyages et Saveurs" (une zone dédiée aux richesses gastronomiques et touristiques des quatre points cardinaux du pays).

La province d'An Giang (Sud) marque sa présence avec une délégation de 20 entreprises et près de 10 tonnes de marchandises. À ce jour, plus de 90% du stock est déjà exposé. An Giang propose deux espaces distincts : un stand commercial dédié aux produits phares tels que le riz, les produits halieutiques, le nid d'hirondelle et le miel ; et un stand touristique valorisant l'identité culturelle de la région.

Nguyên Viêt Anh, représentant de la province, a souligné que cette foire est une opportunité stratégique pour pénétrer le marché du Nord et établir des partenariats avec des investisseurs étrangers, dans la perspective de l'événement IBET 2027 à Phu Quôc. Lors de la précédente Foire d'Automne 2025, les entreprises d'An Giang avaient conclu huit accords majeurs, dont trois contrats de distribution à grande échelle.

De son côté, la province de Cà Mau mise sur ses produits transformés à base de crevettes et ses nids d'hirondelle de haute qualité. Mme Lam, une exposante locale, prévoit une augmentation du chiffre d'affaires de 20 à 30% par rapport à l'automne dernier, portée par la forte demande de cadeaux d’entreprise à la veille du Nouvel An lunaire.

Pour les jeunes pousses et les coopératives, comme l'entreprise Yến sào Giang (OCOP 4 étoiles), la foire est un investissement dans la notoriété de la marque. Malgré les coûts logistiques liés à la distance, la qualité de l’organisation et le soutien des autorités locales encouragent la participation. Lors de l'édition précédente, cette entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de dôngs ; elle espère doubler ce résultat pour cette session printanière.

La Foire du Printemps 2026 ne se limite pas à une simple plateforme de vente au détail. Elle s'affirme comme un rendez-vous institutionnel de premier plan, visant à stimuler la consommation intérieure et à favoriser les connexions inter-régionales.

