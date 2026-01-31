Bangalore (Inde) : vitrine du savoir-faire électronique vietnamien à l’IEMI 2026

Placée sous le thème "Connexion avec l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie électronique mondiale", la 4ᵉ édition de l’exposition annuelle Integrated Electronics Manufacturing & Interconnections (IEMI) pour l’Asie du Sud a rassemblé plus de 300 exposants nationaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

L’événement a notamment accueilli une délégation de l’Association des entreprises électroniques du Vietnam (VEIA), ainsi que plus de 8.000 visiteurs professionnels.

L’exposition s’est tenue du 27 au 30 janvier à Bangalore, souvent qualifiée de "Silicon Valley" indienne, sous l’égide de l’Association mondiale de l’électronique.

Les participants y ont présenté des produits et services de pointe dans les domaines des semi-conducteurs, des circuits imprimés (PCB), des composants électroniques et des équipements destinés aux secteurs stratégiques tels que l’aérospatiale, la défense, l’automobile, la santé et les télécommunications.

En marge de l’exposition, les entreprises vietnamiennes ont pris part à des visites d’usines, à des sessions de rencontres B2B ainsi qu’à des séminaires thématiques réunissant des partenaires indiens et internationaux.

L’un des temps forts de l’événement a été le débat intitulé "Améliorer la qualité pour stimuler la croissance des exportations", organisé le 29 janvier, avec l’intervention de Dô Thi Thuy Huong, vice-présidente et secrétaire générale de la VEIA. Celle-ci a souligné que la constance de la qualité, la capacité d’exécution et la fiabilité de la production constituent les piliers essentiels permettant à l’industrie électronique vietnamienne d’élargir ses exportations et de renforcer la confiance des acheteurs mondiaux.

IEMI 2026 a été salué comme un forum stratégique favorisant les synergies entre entreprises, décideurs publics et technologies de pointe. Cette participation contribue à approfondir la coopération au sein de la chaîne de valeur électronique entre le Vietnam et l’Inde, tout en confirmant le rôle croissant du Vietnam dans l’écosystème électronique mondial.

L’efficacité de cette mission a également reposé sur le soutien actif de Bùi Trung Thuong, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Inde, qui a facilité les mises en relation d’affaires et fourni des analyses approfondies du marché ainsi que du cadre réglementaire local.

L’appui de l’Office du commerce du Vietnam a ainsi permis de dynamiser les activités de promotion du commerce, aidant les entreprises nationales à renforcer leurs partenariats dans la production et les chaînes d’approvisionnement électroniques à l’échelle internationale.

VNA/CVN