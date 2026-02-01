Les exportations vietnamiennes de tilapia vers les États-Unis s'accélèrent

Les exportations de tilapia vers les États-Unis ont bondi de 173% en 2025, suite aux droits de douane élevés imposés à deux grands fournisseurs, la Chine et le Brésil, qui ont bouleversé l'offre sur ce marché.

>> Opportunités pour le Vietnam de renforcer sa position sur le marché mondial du tilapia

>> Un conteneur historique : le tilapia vietnamien à la conquête du Brésil

>> Produits aquatiques : de nouveaux espaces de développement

Photo : CTV/CVN

L'an dernier, les exportations vers les États-Unis ont atteint 53,15 millions de dollars, soit environ 54% du total des exportations de tilapia. Les États-Unis sont ainsi devenus le premier marché d'importation pour ce produit, selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits de la mer (VASEP).

Comparativement à 2024, cette forte croissance reflète à la fois la hausse de la demande d'importations du marché américain et la capacité des entreprises vietnamiennes à tirer profit des opportunités offertes par une concurrence internationale intense.

En termes de structure des produits, la croissance des exportations de tilapia vers les États-Unis s'est principalement concentrée sur les filets, avec environ 40 millions de dollars, soit une augmentation de 499% sur un an, devenant ainsi le principal moteur de la hausse globale des exportations. Cette tendance correspond à la demande des consommateurs américains, qui privilégient les produits pratiques, faciles à préparer et d'une qualité constante.

À l'inverse, les exportations d'autres produits transformés à base de tilapia et de poisson séché vers le marché américain ont enregistré des baisses importantes, respectivement de 39% et 68% sur un an, ce qui indique que le marché américain se concentre de plus en plus sur les filets congelés, au détriment des autres produits transformés.

Selon VASEP, la présence accrue de tilapia vietnamien sur le marché américain est liée aux fortes fluctuations de l'offre mondiale.

La Chine, premier producteur et exportateur mondial de tilapia, continue de se voir imposer des droits de douane pouvant atteindre 55% sur ses exportations vers les États-Unis, ce qui réduit considérablement sa compétitivité. Parallèlement, le Brésil est également soumis à un droit de douane élevé de 50% à compter d'août 2025, contraignant ses entreprises à adapter leurs stratégies d'exportation, notamment en se tournant vers d'autres marchés.

Dans ce contexte, les entreprises vietnamiennes ont accru leurs investissements dans l'élevage et la transformation du tilapia, en particulier dans la production de filets congelés répondant aux exigences techniques et aux préférences des consommateurs américains.

Des avantages en matière de coûts de production, un approvisionnement relativement stable et la capacité de se conformer avec souplesse aux normes d'importation contribuent à l'augmentation de la part de marché du tilapia vietnamien sur ce marché exigeant.

VNA/CVN