Économie d’État

Des groupes de secteurs bénéficiant le plus de la Résolution 79

La Résolution 79 datant du 6 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de l’économie d’État fixe une feuille de route à l’horizon 2030, visant à placer 50 entreprises publiques parmi les 500 plus grandes d’Asie du Sud-Est et d’une à trois entreprises publiques parmi les 500 plus grandes au monde.

>> Vers l’intégration d’entreprises publiques vietnamiennes dans le top 500 mondial

>> Le Bureau politique : affirmer le rôle pionnier de l’économie d’État

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de bâtir un certain nombre de groupes économiques et d’entreprises publiques puissants, de grande envergure, dotés de technologies modernes et d’une capacité de compétitivité régionale et internationale, appelés à jouer un rôle pionnier et moteur, en entraînant les entreprises nationales à s’intégrer en profondeur dans certaines chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs clés et stratégiques de l’économie.

D’ici là, 100% des entreprises publiques mettront en œuvre une gouvernance d’entreprise moderne fondée sur les plateformes numériques, et 100% des groupes économiques et sociétés publiques appliqueront les principes de gouvernance de l’OCDE.

S’agissant des établissements de crédit publics, l’objectif est de compter au moins trois banques commerciales publiques parmi les 100 plus grandes banques de la région asiatique en termes d’actifs totaux.

À l’horizon 2045, l’économie d’État deviendra un socle solide garantissant l’autonomie stratégique, la résilience et la compétitivité globale de l’économie. Les réserves nationales atteindront 2% du PIB ; environ 60 entreprises publiques figureront parmi les 500 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est et cinq entreprises publiques parmi les 500 plus grandes au monde.

Impacts positifs sur le marché boursier

La réaction des marchés boursiers a été presque immédiate, avec une concentration marquée des flux de capitaux importants sur les valeurs liées à l’État, provoquant une séance de forte progression, certes sélective, mais exerçant un impact significatif sur les indices.

Lors de la séance boursière du 9 janvier, une série de valeurs phares ont fortement progressé. Parmi elles, BID et VGI ont atteint la limite de hausse, GAS a gagné 6%, CTG 6,68%, VCB 6,75%, BSR 5,91%, GVR 5,16% et ACV 3,36%. Par ailleurs, de nombreux autres titres tels que HVN, MBB, TCB, BCM, FPT et PLX ont également enregistré des hausses notables. À eux seuls, ces titres ont contribué à près de 24 points de hausse du marché global, permettant au VN-Index de clôturer à 1.867,90 points, en progression de 12,34%.

Selon l’analyse de la Compagnie boursière Yuanta, la Résolution influence le marché boursier à travers trois principaux mécanismes de transmission. Premièrement, le mécanisme de rétention des ressources en vue du réinvestissement : pour la première fois, la Résolution autorise l’utilisation de l’intégralité des recettes issues de la privatisation et des cessions de participations afin d’augmenter le capital social des entreprises publiques, au lieu de les reverser au budget de l’État. Cette mesure apporte une réponse directe au problème de l’insuffisance de fonds propres de catégorie 1 des banques publiques telles que BID et CTG.

Deuxièmement, le mécanisme de séparation "stratégique" et "commercial" : la règle stricte selon laquelle l’État ne détiendra plus de 50 % du capital social dans les entreprises commerciales ne relevant pas des secteurs stratégiques devrait déclencher une vague de désengagements sur la période 2026-2027.

Troisièmement, le mécanisme de valorisation des ressources foncières : l’orientation visant une gestion plus efficace des ressources foncières constitue un moteur majeur pour les entreprises publiques, en particulier celles du secteur du caoutchouc et des terres agricoles converties en zones industrielles, ouvrant la voie à un potentiel de croissance spectaculaire de la valeur nette d’actif.

Créer un cadre juridique sécurisé

S’agissant du secteur bancaire, Yuanta prévoit que VCB sera la première banque à atteindre le standard du Top 100 en Asie. L’action VCB devrait continuer d’afficher le ratio P/B le plus élevé du secteur (2,3x), en raison de la qualité supérieure de ses actifs.

Photo : VNA/CVN

BIDV (BID) et VietinBank (CTG) disposent d’un volume d’actifs important, mais d’un ratio de solvabilité plus faible que celui de VCB. Ce groupe est celui qui bénéficie le plus du mécanisme autorisant la conservation des bénéfices au lieu de leur versement au budget de l’État. Auparavant, l’obligation de verser des dividendes en numéraire pesait sur les fonds opérationnels de CTG et de BID. La Résolution 79 apparaît ainsi comme une véritable bouée de sauvetage en matière de capital, permettant à ces deux banques d’accroître fortement leur capacité de crédit.

Pour le groupe de l’immobilier des zones industrielles, la Résolution 79 a un impact positif notable sur le secteur du caoutchouc, qui bénéficie de la conversion des terres agricoles en terres industrielles. Un exemple emblématique est GVR (code du Groupe industriel du caoutchouc du Vietnam), souvent qualifié de "super-action de conversion foncière".

Le Groupe industriel du caoutchouc du Vietnam gère actuellement environ 400.000 ha de terres. Or, le rendement économique de la culture de l’hévéa est nettement inférieur à celui du développement de zones industrielles (ZI). Selon la feuille de route à l’horizon 2030, GVR prévoit de convertir 40.000 ha de plantations de caoutchouc en zones industrielles et en pôles industriels.

Auparavant, ces conversions se heurtaient à des difficultés liées aux craintes de pertes de patrimoine public lors de l’évaluation foncière. Grâce au mécanisme de comptabilisation intégrale fondé sur les principes du marché, la Résolution 79 crée un cadre juridique sécurisé permettant à GVR d’accélérer les procédures administratives et juridiques.

Au-delà de GVR, ses filiales telles que les compagnies de caoutchouc Phuoc Hoà (PHR), Đông Phú (DPR) et la zone industrielle Nam Tân Uyên (NTC) bénéficient également directement de cette orientation. Lorsque les terres de caoutchouc sont reprises pour le développement de zones industrielles, ces entreprises perçoivent des indemnisations foncières et obtiennent le droit de participer en capital aux nouveaux projets de zones industrielles. La Résolution 79 encourage explicitement ce modèle afin d’optimiser les recettes pour l’État.

Pour le secteur de l’énergie pétrolière et gazière, la Résolution 79 identifie l’énergie comme un secteur clé, essentiel et stratégique dans lequel l’État doit conserver un rôle prépondérant. Cette orientation garantit un soutien total, tant en matière de politiques publiques que de capitaux, au Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PVN) ainsi qu’à ses entités membres.

L’accent mis par la Résolution sur l’achèvement des projets d’infrastructures nationales prioritaires constitue un signal fort de garantie quant à l’avancement de la chaîne de projets gaz-électricité du bloc B - Ô Môn, d’une valeur estimée à 12 milliards de dollars.

La Résolution 79 ne concerne pas uniquement les entreprises étatiques. Plus fondamentalement, elle porte sur la manière dont le Vietnam réorganise ses moteurs de développement dans une nouvelle ère.

Hoàng Phuong/CVN