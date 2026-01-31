La Foire du Printemps 2026 : le moteur des échanges et de la culture

La Foire du Printemps 2026 se tiendra du 2 au 13 février au Centre d'exposition du Vietnam, dans la commune de Dông Anh à Hanoï. Elle s’annonce comme l’un des événements commerciaux et culturels nationaux les plus importants du début de l’année, associant un commerce d’envergure aux festivités traditionnelles du Têt (Nouvel An lunaire).

>> Un levier stratégique pour ouvrir de nouveaux marchés dès le début de l’année

>> Foire du Printemps 2026 : célébrer la prospérité du pays et l’identité nationale

>> Foire du Printemps 2026 : une première édition appelée à devenir un rendez-vous structurant du commerce vietnamien

Photo : CT/CVN

La foire du printemps s’étendra sur près de 145.000 m², comprenant environ 100.000 m² d’espaces d’exposition couverts et plus de 45.000 m² d’espaces extérieurs. Dix halls d’exposition, d’une superficie d’environ 10.000 m² chacun, accueilleront quelque 3.000 stands. Des zones extérieures seront consacrées aux spectacles culturels, à la restauration et aux activités interactives, offrant aux visiteurs une expérience complète durant la période du Têt.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la foire est conçue non seulement comme une destination de shopping, mais également comme une plateforme visant à relier l’activité économique aux valeurs culturelles nationales.

Rapprocher les secteurs créatifs

Structuré autour de deux grands espaces - intérieur et extérieur - l’événement mettra en valeur la richesse culturelle vietnamienne tout en favorisant la participation du public.

L’espace intérieur proposera une immersion vivante dans le Têt traditionnel vietnamien à travers une large gamme de produits et d’activités : arts du spectacle, musique, mode, artisanat, cinéma, gastronomie et jeux folkloriques. Au-delà de la célébration du patrimoine culturel, cet espace vise à soutenir le développement et la commercialisation des produits issus des industries culturelles vietnamiennes, contribuant à rapprocher les secteurs créatifs de la demande du marché.

Parallèlement, l’espace extérieur sera dédié aux expériences culinaires et aux échanges communautaires. Les visiteurs pourront y déguster des plats traditionnels du printemps, participer à des animations festives et partager des moments conviviaux, complétant ainsi les expositions intérieures.

Selon Hoàng Minh Chiên, vice-directeur du Département de promotion du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, "le gouvernement a confié à ce ministère l’organisation de la Foire du printemps 2026 dans le cadre des efforts visant à stimuler la consommation intérieure et à soutenir le marché domestique".

Photo : CT/CVN

Les programmes de stimulation de la demande déployés lors de l'événement seront ciblés et coordonnés, avec une attention particulière portée à la qualité et à la traçabilité des produits. Le ministère collaborera avec les autorités de surveillance du marché, le Comité populaire de Hanoï et les organismes compétents afin de renforcer les contrôles, garantissant que les marchandises proposées respectent les normes de qualité et présentent une origine clairement établie, précise -t-il.

Développement durable du marché intérieur

L’un des objectifs majeurs de l’événement est de raccourcir les circuits de distribution en mettant directement en relation les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. En réduisant les intermédiaires, les entreprises participantes pourraient diminuer leurs coûts d’exploitation et de logistique de 15 à 20%, au bénéfice à la fois des entreprises et des consommateurs.

Née du succès de la première Foire d’Automne 2025, qui a généré un chiffre d’affaires de plus de 1.000 milliards de dôngs (environ 38,6 millions de dollars américains) et attiré une large participation d’entreprises nationales et étrangères, la Foire du printemps 2026 devrait enregistrer un volume de transactions encore plus élevé. La demande des consommateurs augmentant traditionnellement durant le Têt, le chiffre d’affaires total de l’événement devrait dépasser ce seuil symbolique.

Au-delà de ses retombées économiques, la Foire du Printemps 2026 se positionne comme un outil de promotion des produits vietnamiens, contribuant à renforcer la confiance des consommateurs dans les produits fabriqués localement.

Les organisateurs soulignent enfin que l’événement vise à concilier promotion commerciale et préservation du patrimoine culturel, contribuant ainsi au développement durable du marché intérieur dès 2026.

Thuy Hà/CVN