Vietjet : promotion exceptionnelle avec jusqu’à 100% de réduction sur les billets Eco

Afin de répondre à la forte demande de voyages à l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé le 30 janvier une promotion exceptionnelle offrant jusqu’à 100% de réduction sur les billets en classe Eco, valable uniquement le 2 février.

>> Vietjet figure parmi les compagnies aériennes les plus sûres au monde en 2026

>> Têt 2026 : Vietjet injecte 390.000 sièges supplémentaires

>> Admirez le mont Fuji depuis Shizuoka grâce à la nouvelle liaison de Vietjet

Photo : VJ/CVN

Parallèlement, Vietjet propose également des forfaits de vacances attractifs dans plusieurs hôtels cinq étoiles réputés de Nha Trang et de Dà Nang (Centre), à destination des voyageurs vietnamiens et internationaux.

Ainsi, le 2 février 2026, de 00h00 à 23h00 (GMT+7), les passagers réservant des billets Eco et saisissant le code SUPERSALE22 sur le site internet www.vietjetair.com ou via l’application Vietjet Air bénéficieront d’une réduction immédiate pouvant atteindre 100% du prix du billet (hors taxes et frais). Cette offre s’applique à l’ensemble des vols nationaux et internationaux opérés par Vietjet, pour des périodes de voyage flexibles allant du 1er mars au 31 décembre 2026, sous certaines conditions.

En voyageant avec Vietjet, les passagers peuvent également profiter de réductions allant jusqu’à 35% (sous conditions) dans de grands hôtels cinq étoiles de Nha Trang et de Dà Nang, tels que Furama Resort Dà Nang, TUI BLUE Nha Trang, Ana Mandara Cam Ranh ou encore Pax Ana Dốc Lết. Ces avantages concernent l’hébergement, la restauration, les soins spa ainsi que de nombreuses autres expériences haut de gamme.

Photo : VJ/CVN

Explorer le monde n’a jamais été aussi simple grâce aux vols Vietjet. Au printemps, les passagers peuvent découvrir le Vietnam et s’immerger dans sa richesse culturelle et l’ambiance vibrante de ses festivals traditionnels. Les amoureux de la nature pourront, quant à eux, apprécier l’automne australien et ses paysages aux teintes dorées. Le Japon, la République de Corée, la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est figurent également parmi les destinations idéales pour admirer des paysages printaniers éclatants.

À bord de chaque vol, les passagers ont l’occasion de savourer des plats vietnamiens authentiques, chauds et savoureux, tels que le phở Thìn, le bánh mì ou le café au lait glacé, ainsi qu’une sélection de mets internationaux raffinés. Ces prestations sont assurées par un équipage professionnel et attentionné, à bord d’avions modernes et économes en carburant.

En outre, les passagers peuvent profiter de nombreuses activités culturelles et de divertissement uniques, proposées à une altitude de 10.000 m.

Tân Dat/CVN