Le Bureau politique : affirmer le rôle pionnier de l’économie d’État

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé le 6 janvier la Résolution 79-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie d’État.

>> Vers l’intégration d’entreprises publiques vietnamiennes dans le top 500 mondial

>> Édito : la Résolution N°79-NQ/TW, un tremplin pour les aspirations nationales

Photo : VNA/CVN

Affirmant que l’économie d’État constitue une composante particulièrement importante de l’économie de marché à orientation socialiste, la Résolution 79 a ouvert de nouveaux espaces permettant à l’économie d’État de se développer avec dynamisme, tout en servant de source d’inspiration pour l’essor des autres composantes économiques.

Selon le Docteur Bùi Quý Thuân, chef du Département de recherche de l’Association interprofessionnelle de la finance des zones industrielles du Vietnam, d’un point de vue macroéconomique, la Résolution 79 peut être considérée comme une étape charnière, jetant les bases stratégiques permettant au Vietnam de concrétiser les objectifs de développement fixés par le Parti à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Plus précisément, la Résolution 79 établit le rôle de l’économie d’État en tant qu’outil de régulation macroéconomique, lui conférant une position motrice au sein de l’économie de marché à orientation socialiste, afin d’assurer la stabilité macroéconomique, l’équilibre des grands agrégats économiques, l’orientation stratégique du développement, ainsi que la sauvegarde de la défense et de la sécurité nationales. Au lieu de se limiter aux secteurs délaissés par le secteur privé, la résolution oriente l’économie d’État vers les industries de haute technologie, la transformation numérique et les infrastructures stratégiques, afin qu’elle devienne une force de conception, d’impulsion et de leadership.

L’économie d’État comprend les ressources détenues, gérées et contrôlées par l’État, telles que les terres, les ressources naturelles, les infrastructures, le budget de l’État, les réserves nationales, les fonds financiers hors budget, les entreprises et établissements de crédit publics, les capitaux publics investis dans les entreprises, ainsi que les unités de services publics, entre autres.

Bâtir une structure économique solide

La Résolution fixe également pour objectif de gérer et d’exploiter les ressources de l’État selon les principes du marché ; pour la période 2026-2030, elle définit des ratios clés - taux de mobilisation budgétaire (18% du PIB), déficit budgétaire (5 % du PIB) et dette publique (inférieure à 60% du PIB) - afin d’instaurer une discipline budgétaire rigoureuse. Il convient de souligner que la Résolution 79 insiste sur l’égalité de l’économie d’État devant la loi, ainsi que sur sa coopération et sa concurrence loyales avec les autres secteurs de l’économie. La complémentarité entre l’économie privée (Résolution 68-NQ/TW) et l’économie d’État contribuera à bâtir une structure économique solide.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam vise à devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire élevé, puis, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé. Dans cette perspective, l’économie d’État doit voir son efficacité renforcée et jouer pleinement son rôle moteur, pionnier et d’entraînement au sein de l’économie.

À l’horizon 2030, le Bureau politique fixe pour objectif de compter 50 entreprises publiques parmi les 500 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est, et une à trois entreprises parmi les 500 plus grandes au monde. Le Vietnam ambitionne également de placer au moins trois banques commerciales publiques parmi les 100 plus grandes banques d’Asie. Par ailleurs, les unités de services publics poursuivront leur rationalisation, en renforçant l’autonomie et la socialisation des services publics.

D’ici 2045, l’économie d’État devra devenir un pilier solide garantissant l’autonomie et la résilience de l’économie nationale, contribuant, aux côtés des autres secteurs, à l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé. À cette étape, les réserves nationales atteindront 2% du PIB et environ 60 entreprises publiques figureront parmi les 500 plus grandes d’Asie du Sud-Est.

Pour atteindre ces objectifs, le Bureau politique appelle à un renouvellement de la pensée en matière de leadership, à l’achèvement d’un cadre juridique cohérent et transparent, ainsi qu’à la levée des goulets d’étranglement institutionnels. Les autorités chargées de l’application des lois devront agir avec rigueur, renforcer la discipline et l’ordre, tout en respectant les engagements internationaux. Parallèlement, il est nécessaire de distinguer clairement, au sein de l’économie d’État, les missions politiques non lucratives des activités économiques et commerciales.

Créer un environnement de concurrence équitable

La Résolution souligne que l’État créera un environnement de concurrence équitable pour l’ensemble des secteurs économiques dans l’exploitation et l’utilisation des ressources nationales, tout en encourageant les partenariats public-privé. Parallèlement, les autorités poursuivront le renforcement de la réforme des procédures administratives, la réduction des interventions administratives, le passage résolu du contrôle a priori au contrôle a posteriori, ainsi que l’amélioration de la qualité des ressources humaines, en garantissant des revenus adéquats et conformes au marché du travail.

Le Bureau politique exige également le perfectionnement des bases de données nationales, ainsi que le renforcement de la supervision et de l’évaluation de l’efficacité de l’utilisation des capitaux et des actifs publics.

À la fin de l’année 2024, le total des actifs de 671 entreprises publiques - dont 473 détenues à 100% par l’État et 198 où l’État détient plus de 50% du capital - dépassait 5,6 millions de milliards de dôngs, soit une hausse de 45% par rapport à l’année précédente. Les entreprises publiques occupent des parts de marché importantes dans plusieurs secteurs clés tels que l’énergie, les télécommunications et la banque, et contribuent à hauteur d’environ 29% du PIB.

Ces entreprises ont enregistré un chiffre d’affaires total proche de 3,3 millions de milliards de dôngs, en hausse de 24%. Le bénéfice avant impôt s’est établi à près de 227.500 milliards de dôngs, en augmentation de 8%. Elles ont versé près de 400.000 milliards de dôngs au budget de l’État, soit une progression de 9%.

Le vice-directeur général du Groupe industriel et de télécommunications de l’armée (Viettel), Cao Anh Son, a indiqué que Viettel s’est fixé pour objectif, d’ici 2030, de maîtriser l’ensemble de la conception et de la production de puces destinées à la défense et à la sécurité, ainsi que de développer certains types de puces spécialisées de nouvelle génération à fort potentiel de rupture, telles que les puces d’IA et les puces IoT. Le groupe ambitionne ainsi de s’insérer progressivement et en profondeur dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, contribuant au renforcement de l’autonomie technologique de haut niveau et à la garantie de la sécurité et de la souveraineté numériques nationales.

Afin d’atteindre ces objectifs, Viettel propose d’édicter rapidement des lignes directrices pour la mise en œuvre et l’utilisation efficace des ressources budgétaires allouées à la recherche et au développement, en privilégiant notamment les projets de recherche sur des technologies fondamentales telles que les semi-conducteurs, les satellites en orbite basse et l’industrie de défense à double usage. Viettel recommande également au gouvernement d’accélérer la mise en place et l’adoption de mécanismes de fonctionnement d’un fonds d’investissement dédié au développement des industries stratégiques, afin de déployer en temps opportun les missions clés définies dans la stratégie nationale de développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Selon les experts économiques, l’adoption de la Résolution 79 marque un ajustement majeur dans la réflexion et les modalités de développement du secteur de l’économie d’État. Elle revêt une portée stratégique pour l’orientation du développement économique du Vietnam dans une nouvelle ère, l’ère de l’essor.

Hoàng Phuong/CVN