Résolution 79-NQ/TW : l’économie d’État en rôle moteur pour stimuler le secteur privé

La Résolution n° 79-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie d’État n’est pas seulement un document qui réaffirme le rôle moteur de l’économie d’État dans la nouvelle ère ; elle ouvre également un nouvel espace où l’économie d’État passe d’une gestion administrative à une création du développement », et devient aussi un socle solide permettant à l’économie privée et aux autres composantes de l’économie de se développer et de réaliser des percées ensemble.

La Résolution stipule clairement que "l’économie d’État est égale devant la loi avec les autres secteurs économiques, se développe de manière durable, coopère et concurrence loyalement".

Selon Le Van Dung, directeur général de la société par actions AB Soft Technology Group, spécialisée dans les solutions de conseil et de gouvernance d’entreprise, la Résolution 79 constitue un tournant dans la pensée. "Le passage d’une gestion administrative à une création du développement, avec une exigence de comptabilité complète selon les principes du marché, envoie un signal très fort", analyse-t-il. Lorsque les entreprises publiques cessent de dépendre des mécanismes de subvention et acceptent une concurrence équitable, les craintes de “distorsion” disparaissent. Elles sont alors appelées à jouer un rôle de locomotive, ouvrant la voie dans les secteurs complexes et mettant en place les infrastructures afin que le secteur privé puisse suivre.

L’ambition de la Résolution 79 est également quantitative. Elle fixe pour objectif, d’ici 2030, de former 50 entreprises d’État figurant parmi les 500 plus grandes d'Asie du Sud-Est, dont 1 à 3 intégrant le Top 500 mondial. Un tel déploiement devrait générer une force de traction colossale pour les petites et moyennes entreprises (PME) privées, intégrées comme satellites dans ces vastes chaînes d'approvisionnement.

Hô Thi Nguyêt, enseignante en économie à l’Université technologique d’Asie de l’Est, souligne que l’émergence de ces « oiseaux de tête » publics est une opportunité pour le privé.

Le volet financier constitue un autre pilier de la réforme. Le Vietnam ambitionne de placer au moins trois de ses banques commerciales d'État dans le Top 100 des plus grands établissements financiers d'Asie d'ici 2030. Pham Thi Hông Tham, directrice de la société TKV Hanoï et ancienne cadre bancaire, y voit un signal positif pour la liquidité de l'économie. Des institutions financières publiques puissantes permettront de fluidifier le flux de capitaux vers les projets de transition verte et de transformation numérique du secteur privé. De plus, une gestion plus rigoureuse des actifs publics devrait mécaniquement réduire les coûts logistiques nationaux, renforçant ainsi la compétitivité globale des entreprises privées.

Pour que le partenariat public-privé (PPP) soit effectif, la Résolution 79 impose une modernisation radicale : 100% des entreprises d’État devront adopter une gestion numérique et les grands groupes devront s’aligner sur les standards de gouvernance de l’OCDE.

En somme, la Résolution 79 ne doit pas être perçue comme un privilège accordé au secteur public, mais comme une réorganisation stratégique des ressources nationales. Dans ce schéma, l'économie d’État assure la sécurité et l'infrastructure de base, tandis que l'économie privée bénéficie d'un espace élargi pour l'innovation et la croissance. C'est cette complémentarité parfaite qui forgera, selon le Bureau politique, le socle d'un Vietnam autonome et prospère.

