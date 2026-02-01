Foire du Printemps 2026 : un canal efficace de promotion commerciale pour les entreprises

Au-delà d’un simple espace d’achats à l’occasion du Têt, la Foire du Printemps 2026 s’affirme de plus en plus comme un important canal de promotion commerciale, offrant aux entreprises l’opportunité de présenter leurs produits et solutions d’affaires, d’élargir leurs marchés et de renforcer les liens avec les consommateurs dès le début de l’année.

Selon les entreprises participantes, leur présence à la foire en période précédant le Nouvel An lunaire leur permet de tirer pleinement parti de la forte hausse de la demande, tout en accédant à de nouveaux clients, en recherchant des partenaires et en identifiant les tendances de consommation. À travers les activités d’exposition, de démonstration et les programmes promotionnels, les entreprises peuvent ainsi rapprocher des biens et services de qualité des consommateurs.

Participant à la Foire du Printemps 2026, la marque vietnamienne de café et de chocolat MISS EDE met l’accent sur la présentation de produits transformés à forte valeur ajoutée, répondant aux normes internationales. Conçu comme un espace expérientiel, le stand de l’entreprise met en avant des cafés de spécialité et des chocolats haut de gamme issus de Dak Lak, principale zone de matières premières du Tây Nguyên. Tout au long de la foire, l’entreprise déploie des activités de dégustation et des programmes promotionnels à l’occasion du Têt, contribuant ainsi à renforcer la notoriété de la marque et à élargir son marché à Hanoï et dans les provinces du Nord.

Dans la pratique, la participation aux foires nationales offre aux entreprises, en particulier du secteur privé, des conditions favorables pour intensifier leurs activités de promotion commerciale. Le soutien apporté en matière d’infrastructures, notamment par la mise à disposition de stands dans des centres d’exposition modernes, encourage également les entreprises à investir de manière plus structurée dans la communication et la présentation de leurs produits.

Outre les biens de consommation, la Foire du Printemps 2026 accueille également la présentation de solutions technologiques au service des activités commerciales. Selon un représentant de la société par actions 9Pay, l’entreprise y introduit des solutions de paiement numérique destinées aux ménages commerçants et aux petites entreprises, dans un contexte où les transactions sans espèces connaissent un essor rapide. Ces solutions mettent l’accent sur la commodité, la sécurité et le contrôle des transactions, répondant ainsi aux exigences des environnements commerciaux à forte affluence.

À noter notamment le dispositif de haut-parleur TingTing, permettant d’annoncer par signal sonore le succès d’un paiement par code QR, aidant ainsi les vendeurs à confirmer immédiatement les transactions et à réduire les risques de fraude. Parallèlement, des politiques préférentielles concernant les équipements et les frais de service sont mises en œuvre dans le cadre de la foire afin d’encourager l’adoption des paiements numériques par les ménages commerçants et les petites entreprises.

Considérant la foire non seulement comme un lieu de vente mais aussi comme un canal de promotion commerciale à long terme, la Société générale May 10 a préparé de manière coordonnée ses contenus d’exposition, son image de marque et ses documents de communication. Les principales lignes de produits, telles que les chemises, les costumes et les articles de mode intégrant des technologies respectueuses de l’environnement, continuent d’attirer l’attention d’un large public.

Grâce à la participation diversifiée d’entreprises issues de nombreux secteurs, la Foire du Printemps 2026 contribue non seulement à stimuler la consommation à l’occasion du Têt, mais s’affirme également comme une plateforme de connexion efficace entre les entreprises et le marché, favorisant l’élargissement des canaux de distribution, la promotion des marques et le renforcement de la compétitivité dans un contexte de marché de plus en plus dynamique.

VNA/CVN